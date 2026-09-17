Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Index-Bewegung

17.09.26 17:57 Uhr

Am Donnerstagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,88 Prozent stärker bei 25.721,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.497,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.804,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26.302,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24.850,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.389,00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,04 Prozent auf 345,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 39,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 146,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR) und Symrise (-1,49 Prozent auf 90,10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.019.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net