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Index-Bewegung

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Am Donnerstagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142.30 EUR -1.25 EUR -0.87 %
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Deutsche Telekom AG
28.37 EUR -0.40 EUR -1.39 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.62 EUR -0.07 EUR -0.18 %
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Heidelberg Materials
146.35 EUR -2.80 EUR -1.88 %
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Henkel KGaA Vz.
73.72 EUR 0.94 EUR 1.29 %
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MTU Aero Engines AG
338.70 EUR 0.60 EUR 0.18 %
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QIAGEN N.V.
38.44 EUR 1.41 EUR 3.81 %
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SAP SE
186.92 EUR 0.92 EUR 0.49 %
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Siemens AG
266.35 EUR 6.15 EUR 2.36 %
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Siemens Energy AG
141.30 EUR 4.86 EUR 3.56 %
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Symrise AG
90.70 EUR 1.68 EUR 1.89 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
80.68 EUR 1.62 EUR 2.05 %
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Vonovia SE
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,657.00 EUR 160.00 EUR 0.63 %
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Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,88 Prozent stärker bei 25.721,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.497,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.804,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26.302,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24.850,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.389,00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,04 Prozent auf 345,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 39,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 146,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR) und Symrise (-1,49 Prozent auf 90,10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.019.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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