Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

LUS-DAX-Marktbericht

12:25

Der LUS-DAX notiert am Mittag im Minus.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,51 Prozent im Minus bei 25.694,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.806,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.673,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24.441,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 23.228,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23.957,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,59 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 2,96 Prozent auf 77,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,68 Prozent auf 509,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,55 Prozent auf 42,24 EUR), SAP SE (+ 2,53 Prozent auf 143,60 EUR) und BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 159,28 EUR), Infineon (-6,07 Prozent auf 72,52 EUR), HOCHTIEF (-2,81 Prozent auf 483,40 EUR), Siemens (-2,47 Prozent auf 274,65 EUR) und RWE (-1,46 Prozent auf 56,64 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.878.309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net