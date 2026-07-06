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LUS-DAX-Marktbericht

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

Der LUS-DAX notiert am Mittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
77.76 EUR 1.06 EUR 1.38 %
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BMW AG
61.24 EUR 1.04 EUR 1.73 %
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Deutsche Bank AG
32.82 EUR 0.46 EUR 1.42 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
42.23 EUR 1.31 EUR 3.20 %
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HOCHTIEF AG
482.80 EUR -13.00 EUR -2.62 %
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Infineon AG
72.51 EUR -4.19 EUR -5.46 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
507.40 EUR 7.60 EUR 1.52 %
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RWE AG St.
56.62 EUR -1.08 EUR -1.87 %
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SAP SE
143.88 EUR 3.58 EUR 2.55 %
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Siemens AG
273.75 EUR -7.20 EUR -2.56 %
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Siemens Energy AG
158.38 EUR -7.94 EUR -4.77 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
76.64 EUR 0.92 EUR 1.22 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,641.50 EUR -184.50 EUR -0.71 %
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Am Dienstag steht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,51 Prozent im Minus bei 25.694,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.806,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.673,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24.441,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 23.228,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23.957,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,59 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 2,96 Prozent auf 77,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,68 Prozent auf 509,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,55 Prozent auf 42,24 EUR), SAP SE (+ 2,53 Prozent auf 143,60 EUR) und BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 159,28 EUR), Infineon (-6,07 Prozent auf 72,52 EUR), HOCHTIEF (-2,81 Prozent auf 483,40 EUR), Siemens (-2,47 Prozent auf 274,65 EUR) und RWE (-1,46 Prozent auf 56,64 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.878.309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research