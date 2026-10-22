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Marktbericht

Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36.56 EUR -0.84 EUR -2.25 %
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Deutsche Börse AG
314.50 EUR 7.50 EUR 2.44 %
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Deutsche Telekom AG
25.89 EUR 0.34 EUR 1.33 %
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Henkel KGaA Vz.
77.12 EUR -1.52 EUR -1.93 %
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HOCHTIEF AG
365.80 EUR -7.20 EUR -1.93 %
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Infineon AG
51.33 EUR -1.86 EUR -3.50 %
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Merck KGaA
146.80 EUR 4.45 EUR 3.13 %
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QIAGEN N.V.
44.93 EUR 1.93 EUR 4.49 %
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SAP SE
214.15 EUR 7.10 EUR 3.43 %
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Siemens AG
263.05 EUR -3.15 EUR -1.18 %
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Siemens Energy AG
126.06 EUR -6.66 EUR -5.02 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.22 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Vonovia SE
16.52 EUR -0.11 EUR -0.66 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,484.00 EUR -136.00 EUR -0.53 %
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Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr 0,27 Prozent auf 25.550,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.317,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.563,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 25.689,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.160,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.111,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5,10 Prozent auf 45,01 EUR), Merck (+ 3,41 Prozent auf 147,10 EUR), SAP SE (+ 2,47 Prozent auf 213,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,69 Prozent auf 25,93 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,56 Prozent auf 312,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,91 Prozent auf 127,08 EUR), HOCHTIEF (-2,73 Prozent auf 363,80 EUR), Infineon (-2,52 Prozent auf 51,75 EUR), Siemens (-1,84 Prozent auf 261,85 EUR) und Commerzbank (-1,72 Prozent auf 36,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die QIAGEN-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.861.219 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 232,629 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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