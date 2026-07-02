Börse Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag

LUS-DAX im Fokus

Mit dem LUS-DAX geht es am Mittag aufwärts.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 25.667,00 Punkte nach oben.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25.611,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.822,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 23.213,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der LUS-DAX bei 23.909,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.822,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 3,59 Prozent auf 19,03 EUR), Siemens (+ 1,93 Prozent auf 282,25 EUR), RWE (+ 1,76 Prozent auf 57,86 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,66 Prozent auf 380,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,64 Prozent auf 495,00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1.090,40 EUR), SAP SE (-1,85 Prozent auf 139,10 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 26,38 EUR), Scout24 (-1,34 Prozent auf 73,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 492,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.850.090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 208,441 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net