Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

13.02.26 09:27 Uhr
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Indizes
L&S DAX Indikation
24.842,5 PKT -79,5 PKT -0,32%
Charts|News|Analysen

Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 24.809,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.738,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.924,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.383,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 13.11.2025, einen Wert von 24.058,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22.489,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,989 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 1,99 Prozent auf 384,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,63 Prozent auf 193,00 EUR), Scout24 (+ 1,55 Prozent auf 68,60 EUR), Zalando (+ 1,31 Prozent auf 20,95 EUR) und Airbus SE (+ 1,15 Prozent auf 192,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens (-3,19 Prozent auf 248,80 EUR), Brenntag SE (-1,60 Prozent auf 57,90 EUR), RWE (-1,50 Prozent auf 51,32 EUR), Symrise (-1,08 Prozent auf 75,30 EUR) und Henkel vz (-1,06 Prozent auf 82,10 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 701.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 199,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

