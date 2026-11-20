LUS-DAX-Marktbericht

Mit dem LUS-DAX geht es derzeit abwärts.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,86 Prozent auf 25.018,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.918,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.229,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25.432,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 25.956,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der LUS-DAX bei 22.916,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,84 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,86 Prozent auf 37,77 EUR), Vonovia SE (+ 1,82 Prozent auf 17,11 EUR), Hannover Rück (+ 1,66 Prozent auf 293,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 26,29 EUR) und Beiersdorf (+ 0,91 Prozent auf 79,74 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-6,49 Prozent auf 82,10 EUR), Infineon (-5,33 Prozent auf 46,72 EUR), Siemens Energy (-5,15 Prozent auf 120,18 EUR), Siemens (-3,30 Prozent auf 258,10 EUR) und HOCHTIEF (-3,26 Prozent auf 344,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.613.317 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net