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LUS-DAX-Marktbericht

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der LUS-DAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172.60 EUR -0.15 EUR -0.09 %
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Commerzbank
39.68 EUR 1.26 EUR 3.28 %
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Deutsche Bank AG
32.17 EUR 0.82 EUR 2.62 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.99 EUR -1.26 EUR -2.98 %
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Hannover Rück
287.40 EUR -6.00 EUR -2.04 %
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Henkel KGaA Vz.
82.90 EUR -0.24 EUR -0.29 %
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HOCHTIEF AG
341.80 EUR -24.60 EUR -6.71 %
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Infineon AG
46.59 EUR 0.68 EUR 1.49 %
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Rheinmetall AG
824.00 EUR 9.00 EUR 1.10 %
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SAP SE
214.30 EUR 5.15 EUR 2.46 %
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Scout24
89.75 EUR 1.50 EUR 1.70 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.86 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Vonovia SE
16.96 EUR 0.01 EUR 0.06 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,984.00 EUR 282.00 EUR 1.1 %
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Am Montag erhöht sich der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 25.924,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.930,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.717,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 09.10.2026, mit 25.175,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26.364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.781,00 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,53 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,59 Prozent auf 39,20 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 214,50 EUR), Scout24 (+ 1,12 Prozent auf 90,10 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil HOCHTIEF (-5,25 Prozent auf 346,40 EUR), Rheinmetall (-2,35 Prozent auf 793,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,13 Prozent auf 41,33 EUR), adidas (-1,43 Prozent auf 172,05 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 427.940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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