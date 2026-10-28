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MDAX-Kursentwicklung

Börse Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Börse Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Heute halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.43 EUR 0.00 EUR -0.21 %
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AUMOVIO
33.80 EUR 1.40 EUR 4.32 %
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Aurubis
134.40 EUR -2.60 EUR -1.90 %
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
65.20 EUR -1.55 EUR -2.32 %
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flatexDEGIRO AG
24.22 EUR -0.50 EUR -2.02 %
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JENOPTIK AG
40.74 EUR 1.32 EUR 3.35 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.89 EUR 1.71 EUR 3.96 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.34 EUR 0.73 EUR 2.97 %
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Salzgitter
44.00 EUR -2.84 EUR -6.06 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.50 EUR 3.25 EUR 6.47 %
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thyssenkrupp AG
12.24 EUR -2.32 EUR -15.97 %
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tk accelis
29.80 2.00 7.19 %
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Indizes
MDAX
30,426.38 EUR -69.09 EUR -0.23 %
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Am Mittwoch notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,08 Prozent leichter bei 30.471,38 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 340,058 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,240 Prozent auf 30.568,67 Punkte an der Kurstafel, nach 30.495,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.408,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.739,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der MDAX 30.895,59 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der MDAX mit 32.395,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.236,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,64 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit tk accelis (+ 7,77 Prozent auf 29,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,78 Prozent auf 52,65 EUR), Porsche vz (+ 4,62 Prozent auf 44,88 EUR), AUMOVIO (+ 3,20 Prozent auf 33,90 EUR) und JENOPTIK (+ 2,16 Prozent auf 40,74 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-16,52 Prozent auf 12,25 EUR), Salzgitter (-6,13 Prozent auf 44,08 EUR), Aurubis (-1,83 Prozent auf 134,40 EUR), DWS Group GmbH (-1,80 Prozent auf 65,35 EUR) und flatexDEGIRO (-1,54 Prozent auf 24,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.099.589 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,189 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 9,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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