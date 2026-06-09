Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

MDAX-Performance im Fokus

Der MDAX zeigte sich heute im Minus.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,97 Prozent leichter bei 31.336,36 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 377,385 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,209 Prozent auf 31.576,34 Punkte an der Kurstafel, nach 31.642,54 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 31.019,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.705,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der MDAX bei 31.181,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.723,08 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Stand von 30.548,82 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,15 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2,52 Prozent auf 26,00 EUR), Aroundtown SA (+ 2,18 Prozent auf 2,25 EUR), AUMOVIO (+ 1,87 Prozent auf 38,05 EUR), AUTO1 (+ 1,26 Prozent auf 22,48 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,73 Prozent auf 38,86 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Aurubis (-7,64 Prozent auf 182,60 EUR), Salzgitter (-4,75 Prozent auf 54,15 EUR), TRATON (-3,37 Prozent auf 32,72 EUR), Nordex (-2,85 Prozent auf 38,20 EUR) und Delivery Hero (-2,74 Prozent auf 36,94 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4.620.411 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,391 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net