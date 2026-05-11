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XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter

12.05.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
MDAX
31.267,8 PKT -180,9 PKT -0,58%
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Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,73 Prozent schwächer bei 31.220,45 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 372,633 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,842 Prozent auf 31.183,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31.448,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.955,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.275,34 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.382,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der MDAX bei 31.113,70 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 29.785,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,777 Prozent nach oben. Bei 32.383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 11,35 Prozent auf 40,42 EUR), Salzgitter (+ 6,29 Prozent auf 54,10 EUR), IONOS (+ 6,27 Prozent auf 29,82 EUR), Ströer SE (+ 4,39 Prozent auf 40,46 EUR) und Lufthansa (+ 2,50 Prozent auf 8,52 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nemetschek SE (-3,78 Prozent auf 59,75 EUR), AUTO1 (-3,53 Prozent auf 18,05 EUR), RTL (-3,37 Prozent auf 31,50 EUR), RENK (-3,33 Prozent auf 44,76 EUR) und Delivery Hero (-3,09 Prozent auf 22,87 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.156.988 Aktien gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,308 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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