MDAX-Performance im Blick

Der MDAX notierte am Dienstag im negativen Bereich.

Der MDAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 1,57 Prozent auf 28.837,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 324,195 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 29.293,23 Punkte an der Kurstafel, nach 29.296,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.371,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.702,86 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.876,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32.031,55 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 28.618,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,92 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Ströer SE (+ 5,18 Prozent auf 38,60 EUR), Nemetschek SE (+ 3,24 Prozent auf 52,65 EUR), United Internet (+ 3,23 Prozent auf 24,94 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,19 Prozent auf 23,92 EUR) und IONOS (+ 2,98 Prozent auf 34,56 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-16,32 Prozent auf 26,81 EUR), Aurubis (-14,97 Prozent auf 107,90 EUR), Salzgitter (-13,38 Prozent auf 40,40 EUR), JENOPTIK (-9,71 Prozent auf 32,56 EUR) und Siltronic (-8,42 Prozent auf 50,05 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4.305.937 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,303 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TUI-Aktie hat mit 5,28 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net