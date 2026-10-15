Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

MDAX-Marktbericht

15.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX notierte am Donnerstag im Plus.

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 0,33 Prozent höher bei 30.149,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 334,621 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,060 Prozent auf 30.031,98 Punkte an der Kurstafel, nach 30.050,15 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30.186,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29.746,83 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,308 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.135,75 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 32.100,75 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 29.786,81 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,68 Prozent ein. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 5,53 Prozent auf 25,58 EUR), AUTO1 (+ 4,63 Prozent auf 17,84 EUR), RENK (+ 4,04 Prozent auf 36,20 EUR), Ströer SE (+ 2,97 Prozent auf 38,14 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,91 Prozent auf 46,68 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AIXTRON SE (-12,71 Prozent auf 30,98 EUR), Siltronic (-8,36 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,57 Prozent auf 56,80 EUR), JENOPTIK (-4,98 Prozent auf 36,98 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,63 Prozent auf 127,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.149.432 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,627 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net