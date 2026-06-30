Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

MDAX-Performance im Fokus

Der MDAX machte zum Handelsschluss Gewinne.

Der MDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1,33 Prozent auf 32.483,55 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 346,231 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,357 Prozent auf 31.942,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32.056,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31.919,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32.707,79 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,56 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 32.947,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28.916,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 30.294,88 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 8,86 Prozent auf 11,37 EUR), HENSOLDT (+ 8,55 Prozent auf 76,96 EUR), CTS Eventim (+ 7,97 Prozent auf 57,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 7,56 Prozent auf 82,50 EUR) und RENK (+ 6,36 Prozent auf 47,27 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-9,88 Prozent auf 46,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,57 Prozent auf 83,80 EUR), JENOPTIK (-5,51 Prozent auf 42,90 EUR), Siltronic (-3,49 Prozent auf 84,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,44 Prozent auf 174,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 6.506.516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net