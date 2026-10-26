Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

MDAX-Entwicklung

26.10.26 17:57 Uhr

So performte der MDAX am ersten Tag der Woche letztendlich.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,47 Prozent höher bei 30.316,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 334,650 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,205 Prozent auf 29.937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29.876,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.922,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.337,34 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31.031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 31.965,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30.291,98 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,14 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 6,63 Prozent auf 10,29 EUR), Schaeffler (+ 5,57 Prozent auf 5,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 52,35 EUR), Siltronic (+ 5,36 Prozent auf 59,00 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4,57 Prozent auf 23,36 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Ströer SE (-2,29 Prozent auf 36,74 EUR), Nemetschek SE (-1,85 Prozent auf 74,30 EUR), freenet (-1,39 Prozent auf 22,64 EUR), K+S (-1,31 Prozent auf 12,83 EUR) und United Internet (-0,92 Prozent auf 23,82 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.384.387 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,855 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net