MDAX-Performance

Das macht der MDAX am Mittwoch.

Am Mittwoch geht es im MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 30.099,18 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 342,371 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 30.104,47 Punkte an der Kurstafel, nach 30.147,34 Punkten am Vortag.

Bei 30.070,17 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30.134,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,93 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30.656,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der MDAX mit 31.839,83 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der MDAX bei 28.493,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,84 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4,76 Prozent auf 55,05 EUR), HELLA GmbH (+ 2,56 Prozent auf 68,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,43 Prozent auf 32,08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 48,02 EUR) und United Internet (+ 1,72 Prozent auf 24,84 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Salzgitter (-3,74 Prozent auf 45,86 EUR), Aurubis (-2,69 Prozent auf 130,10 EUR), DEUTZ (-2,18 Prozent auf 8,98 EUR), CTS Eventim (-1,64 Prozent auf 59,85 EUR) und RENK (-1,42 Prozent auf 32,37 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 136.734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,595 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TUI-Aktie weist mit 5,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net