Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Kursentwicklung

12.11.26 09:27 Uhr

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:11 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent aufwärts auf 31.103,70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,061 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 31.122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31.074,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.103,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31.216,27 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,58 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 30.104,33 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 32.335,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.573,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,400 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2,94 Prozent auf 24,50 EUR), TAG Immobilien (+ 2,11 Prozent auf 11,64 EUR), Aroundtown SA (+ 1,50 Prozent auf 1,69 EUR), Talanx (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,39 Prozent auf 50,35 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-3,04 Prozent auf 55,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (-2,95 Prozent auf 33,28 EUR), JENOPTIK (-2,57 Prozent auf 37,22 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 113,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 262.240 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,665 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net