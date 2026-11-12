DAX 26.944 +1,1%ESt50 6.417 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.111 -0,8%Euro 1,1094 +0,0%Öl 92,7 -0,0%Gold 3.936 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursentwicklung

Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.70 EUR -0.28 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Aroundtown SA
1.70 EUR 0.02 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen
Elmos Semiconductor
113.40 EUR -3.20 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
24.64 EUR 0.88 EUR 3.70 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
37.60 EUR -0.60 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen
LEG Immobilien
50.00 EUR -0.60 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
8.92 EUR 0.06 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.51 EUR 0.36 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
56.75 EUR -1.45 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.55 EUR -1.35 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen
TAG Immobilien AG
11.35 EUR 0.02 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Talanx AG
132.30 EUR 1.50 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
12.66 EUR 0.03 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
TUI AG
7.76 EUR 0.02 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
31,110.10 EUR 35.41 EUR 0.11 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent aufwärts auf 31.103,70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,061 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 31.122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31.074,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.103,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31.216,27 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,58 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 30.104,33 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 32.335,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.573,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,400 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2,94 Prozent auf 24,50 EUR), TAG Immobilien (+ 2,11 Prozent auf 11,64 EUR), Aroundtown SA (+ 1,50 Prozent auf 1,69 EUR), Talanx (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,39 Prozent auf 50,35 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-3,04 Prozent auf 55,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (-2,95 Prozent auf 33,28 EUR), JENOPTIK (-2,57 Prozent auf 37,22 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 113,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 262.240 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,665 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.