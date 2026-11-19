Kursverlauf

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Morgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,72 Prozent höher bei 30.094,22 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,372 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,471 Prozent stärker bei 30.019,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29.878,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.120,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.004,32 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30.513,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.822,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28.656,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 33,50 EUR), Siltronic (+ 4,71 Prozent auf 57,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 50,60 EUR), DEUTZ (+ 3,79 Prozent auf 7,95 EUR) und JENOPTIK (+ 3,38 Prozent auf 37,32 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LANXESS (-1,43 Prozent auf 12,37 EUR), Ströer SE (-1,13 Prozent auf 36,70 EUR), RTL (-0,97 Prozent auf 30,50 EUR), Porsche Automobil (-0,69 Prozent auf 23,15 EUR) und LEG Immobilien (-0,68 Prozent auf 49,50 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 358.607 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,740 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die TUI-Aktie weist mit 5,45 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net