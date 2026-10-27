Börse Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX

Kursverlauf

27.10.26 12:25 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am zweiten Tag der Woche.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 18.359,68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,300 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,205 Prozent auf 18.295,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18.332,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.245,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.359,68 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der SDAX bei 18.124,50 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 18.276,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der SDAX bei 17.310,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,92 Prozent auf 30,90 EUR), SFC Energy (+ 3,67 Prozent auf 18,08 EUR), Hypoport SE (+ 3,01 Prozent auf 83,80 EUR), OHB SE (+ 2,67 Prozent auf 231,00 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 1,77 Prozent auf 11,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil CANCOM SE (-5,52 Prozent auf 21,40 EUR), JOST Werke (-3,15 Prozent auf 58,40 EUR), Südzucker (-2,14 Prozent auf 11,00 EUR), HelloFresh (-1,90 Prozent auf 2,89 EUR) und PNE (-1,83 Prozent auf 5,37 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 217.839 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,991 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.net