Börse Frankfurt-News: Am Tag der Aktie DAX-Aktien und ETFs gebührenfrei kaufen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Am 28. Oktober ist Tag der Aktie: Alle DAX-Aktien und eine Auswahl an DAX-ETFs können bei den beteiligten Banken ohne Gebühren über die Frankfurter Börse gekauft werden.

25. Oktober 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch 2022 ruft die Deutsche Börse gemeinsam mit mehreren Banken zum Sparen und Investieren in Aktien auf. Wie bereits in den vergangenen Jahren können Anleger*innen DAX-Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) ohne Gebühren kaufen. Die Aktion wurde 2015 ins Leben gerufen, um für das langfristige Aktiensparen aufmerksam zu machen und die Aktienkultur in Deutschland zu stärken.

"Bei der Aktienkultur haben wir weiter großen Nachholbedarf - gerade angesichts der Herausforderungen, vor denen das gesetzliche Rentensystem in Deutschland steht. Es ist positiv, dass die Bundesregierung das Aktiensparen mit dem skizzierten Zukunftsfinanzierungsgesetz endlich attraktiver machen will. Doch darauf sollte niemand warten. Die hohe und sicherlich noch lang anhaltende Inflation ist ein zusätzlicher Weckruf für Sparer*innen, die Geldanlage jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Dies möchten wir mit der Aktion unterstützen", betont Michael Krogmann, Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse.

Am Tag der Aktie ist der Kauf aller Aktien im DAX40 sowie von 15 DAX-ETFs - darunter ebenfalls ESG-ETFs - über den Handelsplatz Börse Frankfurt gebührenfrei. Anleger*innen profitieren von der Aktion ab einer Ordergröße von mindestens 1.000 Euro. Die Deutsche Börse, die Wertpapierhandelsbanken (Spezialisten) am Frankfurter Parkett und die Direktbanken 1822direkt, comdirect, Consorsbank und Geno Broker verzichten auf die üblicherweise anfallenden Entgelte.

Weitere Informationen und eine Liste der bei der Aktion beinhalteten Wertpapiere finden Sie auf boerse-frankfurt.de/tagderaktie

25. Oktober 2022, © Deutsche Börse AG

