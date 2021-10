Börse Frankfurt-News: "Anleger reiten US-Aktienwelle" (Zertifikate)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit steigenden Aktienkursen vor allem seit Mitte Oktober sind US-Aktien besonders gefragt. Dow Jones und S&P 500 erreichen mehrmals neue Rekordstände. Auch die Krypto-Rally animiert Anleger zum Kauf von Zertifikaten.

29. Oktober 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der überwiegend positive Verlauf der Berichtssaison sorgt für positive Stimmung an den Börsen. Vor allem US-Aktien stehen auf den Kauflisten. Seit Mitte Oktober ziehen die Kurse deutlich an.

Das schlägt natürlich auch auf den Zertifikatehandel durch. "Fast nur Käufe" sieht Händler Atakan Sahin von der ICF Bank in einem endlos laufenden Knock-out-Call auf den NASDAQ 100 (). "Getrieben durch die erfreuliche Berichtssaison reiten die Anleger vor allem die US-Aktienwelle weiter", berichtet er vom Frankfurter Parkett. Unter den 30 am meisten gehandelten Papieren sei derzeit keiner mit einem deutschen Basiswert. "Die Grundstimmung ist gut, die Umsätze sind hoch."

Diese positive Tendenz könnte sich fortsetzen. Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse der HSBC, verwies in seiner technischen Analyse auf die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investores (AAII): Danach sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern in der vergangenen Woche von 46,9 auf 39,8 Prozent gesunken. "Das Sentiment ist also keineswegs überhitzt", resümiert Scherer.

Simon Görich von der Baader Bank sieht ebenfalls die Berichtssaison als Kurstreiber: "Anleger positionieren sich meines Erachtens proaktiv, doch nach dem Motto ?Buy on rumours, sell on facts' werden die Positionen nach dem Bericht wieder aufgelöst." So hat der Corona-bedingte Kundenzuwachs bei Netflix Käufe endlos laufender Knock-out-Calls der Citigroup auf Netflix (, ) nach sich gezogen.

Bei der ICF Bank hingegen wurde ein Call-Optionsschein auf Facebook (DE000HR6CAM9) laut Sahin "eher gekauft", während die Aktie auf Monatssicht deutlich an Wert verloren hat.

DAX und Billionen-Titel Tesla neben US-Titeln gekauft

Anouch Wilhelms von Société Générale machte die höchste Nachfrage bei Produkten auf den DAX (DE0008469008) aus, gefolgt von Nasdaq (US6311011026), Gold (XC0009655157), Dow Jones (US2605661048) und dem Währungspaar Euro/US-Dollar (EU0009652759). "Wie so oft ist auch Tesla, das Unternehmen, das in diesem Monat erstmals eine Billionen-Dollar-Bewertung erreichten, nachrichtengetrieben in den Top 10 der gefragtesten Basiswerte."

Auch bei der Baader Bank sind DAX-Produkte regelmäßig am beliebtesten bei Anleger*innen, so auch in diesem Monat. "Darüber hinaus haben vor allem Unternehmensnachrichten wie ?Hertz kauft 100.000 Tesla' oder der fünfte Quartalsgewinn der Deutschen Bank Anklang bei den Anlegern gefunden", fasst Görich zusammen. So waren diese beiden Underlyings in der Spitzengruppe der gehandelten Papiere bei Baader. "Tagesformabhängig" würden Qiagen und BionTech stark gehandelt, darunter laut Görich ein bullishes Faktor-Zertifikat mit dreifachem Hebel auf die Qiagen-Aktie ohne Laufzeitbegrenzung ().

Rückläufige Nachfrage machte hingegen Wilhelms bei Impfstoff-Herstellern aus. "BionTech ist nicht mehr unter den Top 10 der gefragtesten Basiswerte, während der Trend zu US-Aktien und -Indizes grundsätzlich anhält."

Krypto-Rally über Wochen gekauft - erste Gewinnmitnahmen

Wie Sahin feststellt, hat die Krypto-Rally erneut ihren Niederschlag im Zertifikate-Geschäft gefunden. "Das mit Abstand meistgehandelte Produkt der letzten Wochen war ein Open-end-Partizipationszertifikat auf Ethereum (DE000VQ552V2), das seit Wochen in den Top-Listen ist." Ethereum hatte in den vergangenen vier Wochen um zeitweise 50 Prozent zugelegt. Nun würden aber erste Gewinnmitnahmen einsetzen.

Bei der Baader Bank werden die Tracking-Produkte auf Bitcoin und Ethereum nach Einschätzung von Görich "immer beliebter", darunter der XBT Provider Bitcoin Tracker SEK (), der Bitcoin Tracker Euro (). Bei Ethereum stünden XBT Provider Ether Tracker SEK () und XBT Provider Ether Tracker Euro (SE0010296582) besonders im Fokus bzw. auf der Kaufseite.

Gold gefragt

Unisono berichten die Marktteilnehmer von reger Nachfrage auch nach Goldprodukten trotz der volatilen Entwicklung der vergangenen Wochen. Bei Baader war ein währungsgesichertes Partizipationszertifikat ohne Laufzeitende auf Gold () ein beliebtes Produkt, berichtet Görich.

CO2 bleibt Thema

"Politische Entscheidungen wie die CO2-Reduktion werden ebenfalls gespielt", sagt Görich. Er sieht - ebenso wie Wilhelms - ein Produkt besonders gefragt, nämlich das Open-end-Tracker-Zertifikat auf CO2-Emissionsrechte (ICE EUA Future) von Société Générale (DE000CU3RPS9). Wilhelms berichtet: "Der Basiswert ist seit 2007 durchgängig im Angebot, die Nachfrage ist hier in letzter Zeit besonders angestiegen."

von: Antje Erhard, 28. Oktober 2021, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)