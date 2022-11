Börse Frankfurt-News: Börsengang von Cantourage in Frankfurt

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Cantourage, ein Spezialist für medizinischen Cannabis, ist erfolgreich an die Frankfurter Börse gegangen.

11. November 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Cantourage (DE000A3DSV01) notiert seit heute im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 6,48 Euro.

Als Designated Sponsor im Xetra-Handel agiert die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist Steubing.

Cantourage wurde 2019 gegründet, stellt medizinische Cannabisprodukte her und vertreibt sie. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und Dependancen in Großbritannien.

