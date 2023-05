Börse Frankfurt-News: "Eindeutiges Kaufvotum" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - DAX-Rekord? Das interessiert im ETF-Handel nicht wirklich. Gesetzt wird weiter vor allem auf Tracker von globalen oder US-amerikanischen Aktien - und da die Nasdaq so gut läuft, auch auf Tech-Aktien. Konservativere kaufen US-Staatsanleihen.

23. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Im ETF-Handel geht es weiter ruhig zu. "Die Märkte bewegen sich zwar langsam und stetig nach oben, große Auswirkungen hat das aber nicht", schildert Frank Mohr von der Société Générale die Lage. "Die Umsätze bleiben verhalten." Allerdings überwögen weiter klar die Käufe. "57 Prozent Käufe zu 43 Prozent Verkäufen sind schon ein eindeutiges Votum."

Der DAX war in der Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit am Freitag auf ein neues Allzeithoch von 16.332 Punkten geklettert, am Dienstagmittag sind es 16.191 Punkte. Sehr gut läuft es derzeit außerdem für US-Technologiewerte. Der Nasdaq 100 steigt und steigt, seit Jahresanfang mittlerweile um 28 Prozent. Allerdings sind hier die Rekordhochs von Ende 2021/Anfang 2022 noch in weiter Ferne.

Große Aktienmarkt-Tracker am beliebtesten

Im Handel mit Aktien-ETFs dominieren weiter Tracker von globalen und US-amerikanischen Aktien, wie Mohr berichtet. Ganz oben auf der Liste der beliebtesten ETFs: der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). Klar gekauft würden aber auch S&P 500-ETFs (IE00B5BMR087, IE00B3XXRP09) und Nasdaq-Trackern (LU1681038243).

Torben Bendt von Lang & Schwarz sieht viel Interesse an europäischen Aktien. "Da ist jetzt viel mehr los." So setzten Anleger*innen auf Euro Stoxx 50-ETFs von Xtrackers (