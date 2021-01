Börse Frankfurt-News: ETFs 2020: Nachhaltigkeit, Themen-ETFs und Kryptowährungen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Starkes ETF-Jahr 2020: 11 Prozent mehr verwaltetes Vermögen in den auf Xetra gehandelten ETFs, plus 55 Prozent im Handelsvolumen und sogar 93 Prozent mehr ausgeführte Orders. Besonders beeindruckt das Wachstum von Angebot an Produkten und Nachfrage nach Investments mit Nachhaltigkeitsfiltern.

21. Januar 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Nachfrage nach passiven Investments über Exchange Trade Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) ist auch im Jahr 2020 weiter gestiegen. Das Fondsvermögen der auf Xetra handelbaren ETFs zum Jahresende einen Rekordwert von 788,1 Milliarden Euro erreicht, ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2019 mit 709,8 Milliarden.

Drei wichtige Trends lassen sich anhand der Entwicklung im vergangenen Jahr ausmachen: Die weiterhin stark steigende Nachfrage nach nachhaltigen ETFs, ein großes Interesse an Themeninvestments und die hohe Resonanz auf neue Produkte mit Bezug zur Kryptowährung Bitcoin.

"Durch das weiter steigende Angebot an nachhaltigen ETFs greifen immer mehr Investoren zur nachhaltigen Variante eines etablierten Benchmark-Index", erklärt Stephan Kraus, der das ETF-Segment der Deutschen Börse verantwortet. "Neu kamen im vergangenen Jahr erstmals ETFs auf Grundlage des Pariser Klimaabkommens sowie die ersten Multi-Asset ETFs mit ESG-Bezug hinzu." Insgesamt standen Anlegern auf Xetra zum Jahresende 251 als ESG-ETFs klassifizierte Produkte zur Verfügung. 2019 waren es erst 149. Die Umsätze in ESG-ETFs stiegen auf 12,2 Milliarden Euro, ein Plus von 289 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Interesse von ETF-Anlegern an innovativen Themen setzte sich auch 2020 unverändert fort. Zu den umsatzstärksten Produkten in diesem Bereich zählten ETFs auf die Themen Clean Energy mit 1,35 Milliarden Euro (2019: 92,1 Milionen Euro), Automation & Robotics mit 1,13 Milliarden Euro (2019: 665,5 Millionen Euro), Cyber Security mit 799,5 Millionen Euro (366,2 Millionen Euro) sowie Healthcare Innovation mit 668,2 Millionen Euro (2019: 111,7 Millionen Euro).

Auch Kryptowährungen wie Bitcoin verzeichneten ein hohes Anlegerinteresse. Auf Xetra handelbare, physisch besicherte Exchange Traded Notes (ETNs) ermöglichen es Anlegern seit dem vergangenen Jahr, an der Wertentwicklung von Bitcoin zu partizipieren. Zeitweise zählten Bitcoin-ETNs zu den meistgehandelten Produkten im ETF- und ETP-Segment der Deutschen Börse. "Die Notierung der weltweit ersten zentral geclearten Bitcoin-ETNs auf Xetra hat insbesondere die Attraktivität von Krypto-Investitionen für institutionelle Anleger erhöht", erklärt Kraus. Durch das zentrale Clearing profitieren Investoren von reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte. "Investoren können damit an der Preisentwicklung von Bitcoin partizipieren, ohne eine Wallet-Infrastruktur auf einer unregulierten Krypto-Plattform aufbauen zu müssen", so Kraus weiter.

Insgesamt hat die Zahl der auf Xetra handelbaren ETFs mit 1.618 zum Jahresende, 113 ETFs mehr als 2019, ebenso einen neuen Höchststand erreicht wie das Handelsvolumen mit 197,5 Milliarden Euro, ein Plus von 55 Prozent, und die Anzahl der ausgeführten Orders mit 14,5 Millionen, 93 Prozent mehr als im Vorjahr. Xetra ist weiterhin der führende Börsenplatz für ETFs in Europa.

Mehr Zahlen und Fakten finden Sie in der ETF Statistik 2020 auf xetra.com.

