Börse Frankfurt-News: ETFs: Europa-MidCaps lösen USA-Techs ab

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Im ETF-Handel der Börse Frankfurt werden zurzeit vermehrt Gewinne mitgenommen. Auf der Verkaufsliste stehen vor allem US-Indexfonds. Europäische Aktien aus der zweiten und dritten Reihe sind rund um die Bundestagswahl in Deutschland gefragt.

25. Februar 2025. Die großen US-Aktienindizes haben in den vergangenen Wochen spürbar an Schwung verloren. Die von den "Magnificent Seven" ausgehende Dynamik ist komplett erloschen. Nach dem starken Kursaufschwung und der anschließenden Konsolidierung droht womöglich eine Topbildung bei den Kursbarometern. Diesen Eindruck scheinen auch viele Anlegerinnen und Anleger zu haben. "Die USA-ETFs werden überwiegend verkauft, und zwar quer durch die Angebotspalette", erklärt Holger Heinrich von der Baader Bank. Betroffen ist davon neben den von Xtrackers (IE0002EI5AG0) und iShares (IE000MLMNYS0) angebotenen ETFs auf den S&P 500 Equal Weight und dem iShares Dow Jones Industrial Average (IE00B53L4350) auch der Amundi S&P SmallCap 600 ESG (IE000XLJ2JQ9). Ein Grund dafür könnte sein, dass die amerikanischen Nebenwerte von dem "America First"-Effekt bislang noch nicht nachhaltig profitieren konnten.

Abgaben bei beliebten US-Tech-Indexfonds

Daneben stehen aber auch Themen-ETFs wie der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility () und der WisdomTree US Equity Income (IE00BD6RZT93) auf dem Verkaufszettel, wie Heinrich berichtet. Frank Mohr von der Société Générale sieht bei US-Indexfonds zumindest einen "knappen Verkaufsüberhang". Deutliche Abgaben bilanziert er für den UBS ETF (IE) MSCI USA (IE00B77D4428) und den Invesco S&P 500 Scored & Screened (IE00BKS7L097). Passend dazu werden auch bei einigen sehr beliebten US-Technologie-Indexfonds Gewinne mitgenommen. Der ETF-Spezialist nennt hier den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) und den Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60).

Starkes Interesse besteht laut Mohr allerdings weiterhin am iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14), während im Gesundheitssektor der Xtrackers MSCI USA Health Care (IE00BCHWNW54) und der iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776) mehrheitlich verkauft werden. Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, beobachtet trotz der womöglich näher rückenden Friedensverhandlungen in der Ukraine unverändert große Nachfrage nach dem VanEck Defense (IE000YYE6WK5). "Das ist definitiv der am meisten gehandelte Indexfonds aktuell". Dabei sieht er überwiegend Käufe, vereinzelt aber auch Gewinnmitnahmen.?"hnlich ist das Bild beim Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3), wo der Fokus inhaltlich ebenfalls auf Verteidigungstechnologie liegt.

MidCaps aus Europa werden gesucht

Mehrheitlich gesucht sind im aktuellen Umfeld auch europäische ETFs, wo Mohr einen leichten Kaufüberhang registriert. Auf dem Einkaufszettel stehen vor allem der iShares Core EURO STOXX 50 (DE0005933956) und der iShares Core DAX (DE0005933931). Heinrich wiederum bilanziert bei den größeren Indizes wie dem EuroStoxx50 (DE000ETFL029) und dem MSCI Europe (IE00BFNM3D14) stärkere Verkäufe nach der jüngsten Rallye. Dass im Großen und Ganzen trotzdem die Käufe überwiegen, liegt laut Heinrich an dem zunehmenden Interesse an Länder-ETFs wie dem iShares MSCI UK (IE00B539F030) und dem iShares MSCI France (IE00BP3QZJ36) sowie starken Käufen im MidCap-Segment. Gefragt sind hier neben dem iShares EURO STOXX Mid (IE00B02KXL92) rund um den Regierungswechsel in Deutschland auch die MDAX-ETFs von iShares (DE000A2QP349) und Amundi (FR0011857234).

Geldmarkt-ETFs als "Parkmöglichkeit

Im Anleihe-Segment erleben die "Festgeld-Ersatz"-Produkte einen anhaltenden Boom. "Hier ist zuletzt ordentliches Geld reingeflossen", erzählt Mohr. Der Händler vermutet, dass einige Anlegerinnen und Anleger vor der Wahl etwas Risiko aus ihren Investments genommen haben könnten. Geparkt wurde das Kapital vor allem in dem Amundi EUR Overnight Return (FR0010510800) und dem Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497).

25. Februar 2025

