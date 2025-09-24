DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Börse Frankfurt-News: ETFs: Goldminen-Tracker mit vielen Fans

23.09.25 15:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.732,8 PKT -56,2 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.688,8 PKT -5,0 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit dem rasanten Goldpreisanstieg sind Gold-ETCs gefragt, noch mehr allerdings Goldminen-ETF. Ansonsten dreht sich weiter viel um die Themen Technologie und Rüstung.

Wer­bung

23. September 2025. Die Rekordjagd an der Wallstreet geht auch diese Woche weiter, hierzulande setzt sich hingegen die Seitwärtsbewegung fort. Allerdings bleiben Aktien-ETFs aller Coleur gefragt - vor allem mit US- und World-, aber auch mit europäischen Aktien. Holger Heinrich von der Baader Bank meldet einen klaren Kaufüberhang, bei erhöhten Umsätzen. Für den meisten Diskussionsstoff sorgt allerdings Gold. Denn der Goldpreis hat am Dienstagmorgen schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht, konkret 3.790 US-Dollar für die Feinunze.

Sehr viel um geht daher in Gold-ETCs und Goldminen-ETFs, wie Lang & Schwarz-Händler Michael Norizin berichtet. "Schwerpunkt sind Minen-ETFs - mit einem ganz klaren Kaufüberhang", stellt er fest. Beispiele: der iShares Gold Producers (IE00B6R52036) und der Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7). Bei den ETCs dominierten ebenfalls die Käufe. Hier würden aber durchaus auch einmal Gewinne mitgenommen, etwa bei Xetra-Gold (DE000A0S9GB0).

"Verschiebung hin zu Qualitäts- und Wachstumsstrategien"

Im Bereich der US-Aktien-ETFs sieht Baader Bank-Händler Heinrich insgesamt eine Verschiebung hin zu Qualitäts- und Wachstumsstrategien. "Nebenwerte verlieren an Bedeutung", ergänzt er. Besonders gefragt sei etwa der SPDR S&P 500 Quality Aristocrats (IE000FJJZA01). Auch Produkte mit Nachhaltigkeitsausrichtung kämen gut an, etwa der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned (IE000O5FBC47). Auf den Verkaufslisten stehe hingegen der UBS MSCI USA Small Cap Selection (IE000XFXBGR0).

Wer­bung

Im Geschäft mit World-ETFs sind Heinrich zufolge einige MSCI World- und MSCI World-ACWI-Tracker gefragt (IE000TB15RC6), andere würden abgestoßen (IE0002VEN3U3). "Insgesamt zeigt sich eine Kombination aus globalen Basisinvestments und wachsendem ESG-Fokus", fasst Heinrich zusammen. Was europäische Aktien angeht, ist das Bild ähnlich. "Insgesamt konzentriert man sich in Europa auf Nachhaltigkeit und Qualitätsstrategien, während einzelne Länder- und breiter aufgestellte ETFs auf der Abgabeseite stehen", fasst Heinrich zusammen. Verkäufe meldet er für zum Beispiel für italienische (LU0274212538) und britische Aktien.

Viel los bei Tech- und Rüstungs-Trackern

Im Handel mit Branchen-ETFs sind die immer neuen Hochs an der Nasdaq angekommen: Tech-ETFs sind weiter extrem gesucht, beispielsweise der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und der iShares MSCI Global Semiconductors (IE000I8KRLL9), wie Norizin meldet. Bei der Kundschaft der Baader Bank kommt der UBS Nasdaq 100 (IE000SB4G4I4) gut an. Etwas ruhiger geworden ist es Norizin zufolge um Rüstungs-ETFs. "Die Käufe überwiegen zwar weiter, die Umsätze sind aber nicht mehr so hoch." Besonders beliebt: der VanEck Defense (IE000YYE6WK5).

++++

VanEck Defense mit höchsten Xetra-Umsätzen

Umsatzstärkste Branchen-ETFs auf Xetra waren in den vergangenen Wochen der Rüstungs-Tracker VanEck Defense, der Banken-ETF iShares Stoxx Europe 600 Banks (DE000A0F5UJ7) und die beiden Tech-Indexfonds iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51).

Wer­bung

++++

Nicht so gut läuft es derzeit für die Autoindustrie. Am gestrigen Montag verloren Europas Autowerte nach Gewinnwarnungen des Volkswagen-Konzerns und seiner Sportwagentochter Porsche nochmals. Der viel gehandelte iShares Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts (DE000A0Q4R28) hat entgegen dem Aufwärtstrend an den Börsen auf Sicht von zwölf Monaten 7 Prozent an Wert verloren.

Von Anna-Maria Borse, 23. September 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:55How Donald Trump's H-1B visa fee could affect the US economy
16:55Indian, Chinese tech workers rethink US jobs after visa hike
16:43Aktien New York: Weitere Rekorde für Dow und S&P 500 - Nasdaq schwächelt
16:43EU's new strategy to lure India away from Russia's orbit
16:43Trump-ally Grenell threatens German journalist with visa withdrawal
16:41Will CoreWeave bears get burned? New Nvidia deals spark fresh optimism for the stock.
16:35Did AI save Google from being broken apart by regulators?
16:31'KPop Demon Hunters,' a Netflix hit upending stereotypes
mehr