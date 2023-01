Börse Frankfurt-News: ETFs: "Käufe bei guter Stimmung und gesunder Skepsis"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Was am Gesamtmarkt derzeit überwiegend steigt, wird im ETF-Handel gekauft: Globale Aktien, Techwerte, Kryptos und Energietitel. Der DAX wird trotz Rally teils verkauft.

17. Januar 2023. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die positive Fortsetzung eines überdurchschnittlich starken Jahresauftakts hebt die Stimmung im ETF-Handel. "Umsätze und Stimmung sind gut", berichtet Fabian Wörndl von Lang & Schwarz. Gekauft werde, was gerade steigt. "Wir stellen aber auch gesunde Skepsis fest." Die Themen des Vorjahres - wie Inflation und drohende Rezession - seien schließlich nicht vom Tisch.

Frank Mohr von der Société Générale berichtet ebenfalls von sehr guten Umsätzen, wenngleich sie nicht an die der ersten Handelswoche heranreichten, wo viel frisches Geld in den Markt gekommen war. "Dennoch haben wir weiterhin einen leichten Kaufüberhang mit einem starken Fokus auf Aktien-ETFs." Sie machten 71 Prozent der Umsätze aus.

"Bei guten Umsätzen wird breiter investiert als noch im vergangenen Jahr", berichtet Jan Duisberg von der ICF Bank vom Frankfurter Parkett. Nach dem Kickstart der Börsen ins Jahr 2023 sei die Konsolidierungsneigung nahezu bei Null. "Die Anleger greifen zu, wir registrieren mehr Orders als üblich, und es werden auch hier und da exotischere, risikoreichere Produkte gekauft."

"Die weiter steigenden Märkte haben sich auch erneut in unseren Umsätzen niedergeschlagen. Wir hatten knapp 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", blickt Holger Heinrich von der Baader Bank auf das aktuelle Geschehen im ETF-Handel.

Globale aber auch deutsche Aktientracker

Zunächst werden die Favoriten des Jahresendes 2022 - globale und US-Aktien - weiter gekauft. Wörndl berichtet von Investments in globale Index-Tracker. Hier werden vor allem Klassiker wie der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield (IE00B8GKDB10) bevorzugt. Bei Mohr werden ebenfalls globale Aktien-ETFs überwiegend gekauft, etwa der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und der Shares Edge MSCI World Value Factor (IE00BP3QZB59). "Value wird gekauft", erklärt Mohr.

Bei der Baader Bank wird global (IE00BMCZLJ20) und mit Fokus USA () fast ausschließlich in den Varianten mit niedriger Volatilität investiert.

Hingegen wird der DAX trotz der überdurchschnittlich positiven Entwicklung seit Jahresbeginn von den Kund*innen der Sociéte Générale veräußert. "Wir haben hier einen leichten Verkaufsüberhang", berichtet Mohr. Auf den Verkaufslisten findet sich entsprechend der Shares Core DAX ().

Allerdings werden deutsche Aktien-Tracker nach Mohrs Angaben deutlich stärker als gewöhnlich gehandelt. "Statt 4 bis 5 Prozent der Umsätze wie in der Vergangenheit haben wir hier derzeit 9 bis 10." Das sei außergewöhnlich.

Nachhaltigkeit ist gefragt

Bei der ICF Bank ist der DAX (DE000ETFL011) hingegen gesucht. Auch der S&P 500

(IE00B3YCGJ38) erreicht ausnehmend viele Käufer*innen. Bei Baader stehen im Gegensatz zur Vorwoche europäische ETFs im Fokus der Anleger*innen. "Hier wird in großer Bandbreite investiert", stellt Heinrich fest. Sie erstrecke sich von kleinen Unternehmen (LU1598689153), über große und mittlere Aktienindizes mit nachhaltiger Komponente (IE00BNC1G699) bis hin zu Qualitäts-ETFs () und schwankungsarme ETFs (LU1215454460). "Auch nachhaltige Produkte sind wieder gefragt", ergänzt Heinrich. Unter der Vielzahl dieser

Produkte werden vor allem der Deka MSCI Germany Climate Change ESG (DE000ETFL540), der HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned (IE00BP2C0316) und

der Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats ()

Schwellenländer bleiben Thema

Indessen ebbt das Interesse an Schwellenländern nicht ab. Bei der Société Générale ist der Lyxor MSCI Emerging Markets () favorisiert. "Kleinere Investments halten hier an", berichtet Mohr.

Dass nicht blind in den Markt hineingekauft werde, sondern eine gesunde Skepsis vorherrsche, zeigt sich laut Wörndl auch in WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged (IE00BLRPRH06).

Technologie, Finanztitel, Energie und Gold-Förderer gekauft

Die Erholung der Technologieaktien nutzen Anleger*innen für entsprechende Engagements. Bei Lang & Schwarz wird entsprechend der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) in die Depots genommen. Duisberg berichtet von Käufen des L&G Artificial Intelligence (). Darüber hinaus wird auch der L&G Hydrogen Energy (IE00BMYDM794) berücksichtigt. "Ein Minus von rund 35 Prozent seit der Emission vor zwei Jahren wird hier anscheinend zum Einstieg genutzt", erklärt Duisberg. Insgesamt stelle er mehr

Nachfrage nach spezielleren, exotischeren Produkten fest.

Bei der Société Générale dominieren themenseitig die Cyber Security () und Erneuerbare Energien (IE00BK5BCH80). Insgesamt ist der Finanzsektor laut Mohr mit 16 Prozent der Branchenumsätze am stärksten. Mohr meldet Käufe des Lyxor STOXX Europe 600 Insurance (LU1834987973) und des iShares STOXX Europe 600 Banks (DE000A0F5UJ7). Umsatzstark sind außerdem ETFs, die die Energiebranche (IE00BJ5JP105) sowie Rohstoffe (IE00B6R52036) abbilden. Hier sind vor allem Unternehmen, die Gold und andere Edelmetalle explorieren und fördern, weit oben auf den Ranglisten.

Rohstoffe behalten Aufmerksamkeit der Anleger*innen

Der Anstieg der Öl- und Gaspreise sorgt ebenfalls für gute Umsätze mit den entsprechenden ETCs: Bei Lang & Schwarz dominiert allerdings ein Shortprodukt den Handel, der WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short (IE00B76BRD76)

Kryptos werden gekauft - Solana-ETP besonders gefragt

Mit steigenden Kursen rücken auch alte Bekannte wieder ins Rampenlicht, etwa

Kryptowährungen. Bei Lang & Schwarz werden der Bitcoin (DE000A27Z304) und Altcoins wie Ethereum (als Altcoin werden die Kryptos bezeichnet, die nach dem Bitcoin entwickelt worden) gern gekauft. Duisbergs Kund*innen setzen ebenfalls auf Ethereum (CH0454664027) und VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0), wenngleich mit anderen ETP. Bei Wörndl sticht außerdem besonders das Interesse an Solana hervor. Der Kursanstieg um rund zwei Drittel - 65 Prozent - innerhalb einer Woche wurde mit Käufen des VanEck Solana ETN (DE000A3GSUD3) umgesetzt.

Anleihen: Viele Neuemissionen - Fokus Unternehmen

Am Anleihenmarkt gibt es seit Jahresbeginn zahlreiche Neuemissionen. "Die sind auf rege Nachfrage gestoßen", berichtet Mohr. Dennoch verlaufe der Handel mit Anleihen-ETFs verhalten positiv. Unternehmensanleihen dominieren den Anleihenhandel. Kürzere Laufzeiten europäischer Papiere (LU1437018168) bleiben am gefragtesten. Schuldpapiere großer Unternehmen Europas (IE0032523478) gewinnen ebenfalls an Interesse.

von: Antje Erhard, 17. Januar 2023, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)