Börse Frankfurt-News: ETFs: Spezielle Themen stehen im Fokus

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Bei etwas dünner werdenden Umsätzen überwiegen im ETF-Handel weiterhin die Käufe. Neben dem MSCI World erfreut sich der DAX steigender Beliebtheit. Zudem bleibt Indien im Umfeld der Präsidentschaftswahl gefragt und Wasserstoff wird wieder zum Thema.

4. Juni 2024. Die Konsolidierungsphase an den Aktienmärkten hinterlässt auch im Handel mit Exchange Traded Funds, ETFs, deutliche Spuren. "Es wird Woche für Woche etwas ruhiger", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Auffällig ist, dass der unverändert vorhandene Kaufüberhang aktuell etwas geringer ausfällt. Stark nachgefragt werden weiterhin Aktien weltweit über den iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und den Amundi MSCI All Country World (LU1829220216).

++++

Online-Session am 10. Juni, 12 Uhr:

Während deutsche Bluechips für einen DAX-Rekord nach dem anderen sorgen, liegen kleinere Unternehmen, die Small- und Mid Caps, weit hinten im Kursrennen - auch europaweit. Zu zyklisch, zu hoch verschuldet, zu stark auf Deutschland und Europa fokussiert, so die gängigen Vorurteile. Völlig zu Unrecht, sagt Fondsmanager Björn Glück von Lupus alpha, der seit 12 Jahren einen sehr erfolgreichen Nebenwerte-Fonds verantwortet. Wir sprechen mit ihm über die Gründe dieser Entwicklung und ob jetzt die Zeit fürs Aufholen der Nebenwerte kommen kann.

Jetzt kostenlos anmelden: boerse-frankfurt.de/webinare

++++

"Spider"-ETF als klarer USA-Favorit

Bei US-Aktien fällt dem Händler das relativ große Interesse an dem auch unter dem Namen "Spider" bekannten SPDR S&P 500 (IE00B6YX5C33) auf, während es bei vergleichbaren Indexfonds von iShares (IE00B5BMR087) oder Vanguard (IE00B3XXRP09) öfter mal zu Verkäufen kommt. "Der Spider-ETF profitiert immer noch von den vergleichsweise attraktiven Konditionen nach der Reduzierung der Kosten im November".

Holger Heinrich, der ETFs für die Baader Bank handelt, berichtet über gute Nachfrage nach Produkten mit den Schwerpunkten Smallcaps und Value. Gesucht würden der Invesco S&P Small Cap 600 (IE00BH3YZ803) und der JPM Active US Value (IE000DTA2ZH9). Bei den global investierenden ETFs stechen Produkte mit Wasserstoff-Fokus heraus. Hier nennt der Händler den Global X Hydrogen (IE0002RPS3K2) und den Invesco Hydrogen Economy (IE00053WDH64). Beide Indexfonds haben nach massiven Kursrückgängen in der Vergangenheit in den vergangenen Wochen nun eine spürbare Erholung hingelegt.

Im Handel der Société Générale fällt diesmal der DAX auf, der dort längere Zeit nicht mehr vertreten war. Mohr sieht vor allem beim Flaggschiff iShares Core DAX wieder mehr Käufe (DE0005933931). "Im Vergleich zu früheren Jahren sind die investierten Volumen bei den DAX-Produkten aber immer noch deutlich reduziert", erklärt der ETF-Händler. Als Begründung verweist er unter anderem auf die mittlerweile sehr große Auswahl an Alternativen bei europäischen Aktien-ETFs.

Indische Aktien fallen im Zuge der Wahlen

Ein großes Thema an den Börsen ist in diesen Tagen der indische Aktienmarkt, nachdem die Opposition bei den Parlamentswahlen aktuellen Umfragen zufolge stärker als erwartet abgeschnitten hat. Frank Wöllnitz, Händler bei der ICF Bank, registriert in diesem Umfeld deutlich steigende Umsätze bei Indien-ETFs. "Da ist plötzlich richtig Bewegung drin, nachdem vorher so gut wie nie etwas los war". Stark gehandelt wird vor allem der iShares MSCI India (IE00BZCQB185).

Auch bei der Baader Bank, einer der Designated Sponsors dieses ETFs, war gerade am heutigen Dienstagmorgen "wesentlich mehr los als üblich", wie Heinrich bestätigt. "Der indische Markt war zu unserer Eröffnung um 8:00 Uhr ca. 5 Prozent im Minus und hat noch weiter nachgegeben. So wie es aussieht, haben die Kunden es als Chance begriffen". Bei den ETFs wurde zwar viel "hin und her" gehandelt, aber unter dem Strich etwas mehr gekauft als verkauft. Das gilt nicht nur für den Indexfonds von iShares. Auch in dem Franklin FTSE India (IE00BHZRQZ17) gab es laut dem Händler "etwas mehr Umsatz als üblich und auch hier mehr Käufe als Verkäufe".

Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor

Auffällig sind zunehmende Gewinnmitnahmen rund um Technologie-Aktien. Während laut Mohr der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) mehrheitlich gekauft wird, gab es bei dem zuletzt immer sehr stark nachgefragten Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) zum ersten Mal nach langer Zeit einen leichten Verkaufs-Überhang. "Wahrscheinlich wurden hier einfach Gewinne mitgenommen", vermutet der Händler. Dasselbe trifft auf den Health Care-Sektor zu, für den es "deutliche Abgaben" gab, zum Beispiel im iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE000A0Q4R36) und im Invesco Nasdaq Biotech (IE00BQ70R696).

Von Thomas Koch, 4. Juni 2024 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)