Börse Frankfurt-News: ETFs und ETPs 2024 weiter auf Wachstumskurs

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Beeindruckende Zahlen vom ETF- und ETP-Angebot auf Xetra:

> + 40 Prozent verwaltetes Vermögen, + 28 Prozent Handelsvolumen, 281 neue Produkte

> Aktiv verwaltete ETFs etablieren sich

> Wachstumstreiber Themen- und Branchen-ETFs

> Geldmarkt-ETFs als Tagesgeldalternative

> Krypto-ETPs profitieren vom belebten Krypto-Markt

3. Februar 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Segment der Deutschen Börse für Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Billionen Euro eine historische Höchstmarke erreicht. Das ist ein Plus von knapp 40 Prozent zu Dezember 2023.

Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen in ETFs und ETPs auf Xetra deutlich um 28 Prozent auf 230 Milliarden Euro.

Dabei erzielte der Handel in Nicht-Euro-Währungen eine besonders hohe Wachstumsrate von 82,9 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Insgesamt bietet die Deutsche Börse mittlerweile 180 ETFs und ETPs in weiteren Handelswährungen wie US-Dollar und britische Pfund an.

Die positive Entwicklung auf der Handelsseite spiegelt sich auch im anhaltend hohen Interesse europäischer ETF-Emittenten an der Auflage neuer Produkte wider: Mit 281 ETF-Neuzulassungen verzeichnete die Deutsche Börse die höchste Listing-Aktivität seit Start des Segments im Jahr 2000. Zum Jahresende lag das Produktangebot auf Xetra bei 2.328 ETFs und 446 ETPs.

Xetra ist erneut der größte börsliche Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

Aktiv verwaltete ETFs etablieren sich im europäischen Markt

Zu den besonderen Wachstumstreibern des vergangenen Jahres zählten erneut aktive ETFs, die über alle Kennzahlen hinweg neue Rekordmarken erzielten. 2024 kamen 78 Produkte neu hinzu, sodass nun 197 aktive ETFs auf Xetra handelbar sind. Das in aktiven ETFs investierte Fondsvermögen erreichte zum Jahresende 44,2 Milliarden Euro und lag damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Im Handel erzielten die Produkte einen Jahresumsatz von 2,76 Milliarden Euro und damit einen Anstieg um 127 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Emittenten ist gestiegen: Vier neue Anbieter für aktiv verwaltete ETFs kamen im Jahr 2024 hinzu. Damit bieten nun 22 Emittenten aktive ETFs auf Xetra an.

"Aktive ETFs sind eine aufstrebende Kategorie im ETF-Produktuniversum, die sich sowohl auf Anbieter- als auch Investorenseite großer Beliebtheit erfreut. Anleger*innen profitieren dabei nicht nur von innovativen Anlagekonzepten, sondern auch von den günstigen Verwaltungsgebühren der Produkte", erklärt Stephan Kraus, Leiter des ETF- und ETP-Segments der Deutschen Börse. Die durchschnittliche Verwaltungsgebühr von Index-ETFs auf Xetra lag zum Jahresende bei 0,27 Prozent, die von aktiven ETFs bei 0,36 Prozent.

Themen-ETFs für Künstliche Intelligenz, Halbleiterindustrie und Verteidigungssektor im Fokus

Beflügelt vom Wachstumspotenzial generativer KI-Anwendungen und der daraus resultierenden Nachfrage nach Halbleitern verzeichneten ETFs auf diese Themen eine besonders hohe Nachfrage. Entsprechend stieg das investierte Vermögen dieser ETFs im Vergleich zum Vorjahr um 95,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro und das Handelsvolumen um 177 Prozent auf 4,55 Milliarden Euro.

Noch höhere Wachstumsraten erzielten ETFs mit Bezug zum Thema Verteidigung. Nachdem die ersten Verteidigungs-ETFs im Jahr 2023 auf Xetra notiert wurden, erreichte deren verwaltetes Vermögen zum Jahresende 2,17 Milliarden Euro. + 1.652 Prozent zu 2023 bei einem Handelsumsatz von 1,04 Milliarden Euro (+ 1.263 Prozent).

Overnight-ETFs entwickeln sich zur Tagesgeld-Alternative

Im Bereich der Renten-ETFs konnten sogenannte Overnight-ETFs ihre Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben. Overnight-ETFs streben eine Rendite an, die sich an den Leitzinsen eines Währungsraums orientiert. Daher werden sie zunehmend von Investoren als Alternative zum klassischen Tagesgeld eingesetzt. Dies verdeutlicht auch der Anstieg des Fondsvermögens und des Handelsumsatzes der Produkte auf Xetra. Beide Kennzahlen erzielten im vergangenen Jahr dreistellige Wachstumsraten, wobei das Fondsvermögen zum Jahresende bei 19,2 Milliarden Euro, + 189 Prozent gegenüber 2023, und der Handelsumsatz bei 6,6 Milliarden Euro lag. Das ist ein Plus von 149 Prozent.

Krypto-ETNs profitieren von Belebung des Kryptomarktes

Die Zulassung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs im US-Markt Anfang 2024 führte auch in Europa zu einer Belebung des Marktes für Krypto-Exchange Traded Notes (ETNs). Mit einem Xetra-Gesamtjahresumsatz von 10,3 Milliarden Euro verzeichneten die Produkte einen besonders hohen Umsatzanstieg von 239 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich das investierte Vermögen deutlich um 115,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro.

Das Angebot an Krypto-ETNs auf Xetra umfasste zum Jahresende 93 Produkte, die die Wertentwicklung von 21 einzelnen Kryptowährungen sowie von 21 Krypto-Indizes abbildeten. Dabei sind alle auf Xetra handelbaren Krypto-ETNs physisch durch die zugrundeliegenden Kryptowerte besichert. Als größter europäischer Handelsplatz für Krypto-ETNs bietet Xetra zudem auch ein zentrales Clearing aller Produkte im Handel an, das in der Breite der angebotenen Kryptowährungen einmalig in Europa ist.

Weitere Fakten und Zahlen finden Sie auf deutsche-boerse-cash-market.com in der ETF-Statistik 2024.

31. Januar 2025, © Deutsche Börse AG

