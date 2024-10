Börse Frankfurt-News: "Gold und Silber sind ganz großes Thema" (ETFs)

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Umsätze mit Minen-ETFs sowie Gold- und Silber-ETCs sind derzeit auffällig hoch, wie die Händler berichten. Meist sind es Käufe. Gut an kommen - wie immer - außerdem S&P 500 und MSCI USA-Tracker. Nicht mehr so beliebt: Geldmarkt-ETFs.

22. Oktober 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Immer neue Allzeithochs an den Aktienmärkten beflügeln den ETF-Handel, doch auch die Gold- und Silberpreis-Rally sorgt für richtig viel Umsatz, und zwar in Minen-ETFs sowie Gold- und Silber-ETCs. "Das ganz große Thema sind im Moment die Edelmetalle", erklärt Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Bei uns verzeichneten Silber-ETC mit die größten Zuflüsse überhaupt. Das ist schon ungewöhnlich", berichtet Matthias Präger von der Baader Bank. "Es wird ganz viel auf den Gold- und Silberpreis gesetzt, mal mit, mal ohne Hebel", meldet auch Leo Puschmann von Lang & Schwarz.

Der Goldpreis eilt derzeit von Rekord zu Rekord. Zuletzt wurde die neue Bestmarke von 2.740 US-Dollar die Feinunze erreicht. Am Dienstagmittag sind es mit 2.733 US-Dollar kaum weniger. Auch für den Silberpreis ging es steil nach oben. Hauptsächlich Käufe meldet Orlemann für Minen-ETFs wie den VanEck Junior Gold Miners (IE00BQQP9G91) und den Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7). Diese kommen seit Ende Februar auf Kurszuwächse von über 75 Prozent.

Außerdem ist in Edelmetall-ETCs sehr viel los, laut Orlemann etwa auf Gold und Silber von Invesco (IE00B579F325, IE00B43VDT70) oder WisdomTree (JE00B1VS3333) - mit hauptsächlich Käufen. Bei der Baader Bank geht viel um in Xetra-Gold (DE000A0S9GB0). "Hier wird aber ge- und verkauft", stellt Präger fest. Extrem hohe Zuflüsse registriert er hingegen in den Xtrackers Physical Silver (DE000A1E0HS6). Die trading-affine Kundschaft von Lang & Schwarz setzt auch gerne auf ETCs mit Hebel, konkret den WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (IE00B8HGT870) und dessen Short-Variante (IE00B6X4BP29) sowie die entsprechenden Produkte auf Silber.

"Normale Käufe" für Aktien-Tracker

Das Geschäft mit klassischen Aktien-ETFs läuft wie immer. Orlemann von der ICF spricht von der "üblichen Nachfrage" nach MSCI World-ETFs, etwa von Invesco (IE00B60SX394), Puschmann von Lang & Schwarz von "normalen Käufen" für Nasdaq- und S&P 500-ETFs. Bei der Baader Bank dreht sich das meiste um S&P 500- und MSCI USA-ETFs, etwa mit Zuflüssen in den iShares Core S&P 500 (IE0031442068) und den Amundi Leveraged MSCI USA Daily (FR0010755611), aber auch Abflüssen aus S&P-ETFs anderer Emittenten. "Bei DAX-ETFs sehen wir ebenfalls beide Richtungen", ergänzt Präger.

Ruhiger geworden ist es laut Puschmann um die in den vergangenen Wochen stark gehandelten ETFs, die Chinas Aktienmarkt abbilden. "Indische Aktien werden weiter gekauft, aber nicht mehr so viel wie noch vor einigen Wochen", bemerkt er außerdem.

Daneben ziehen laut Orlemann nach wie vor Branchen-ETFs wie der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (IE000M7V94E1). "Diese profitieren von den zahlreichen Kriegen", bemerkt Orlemann.

Themen-ETFs: Nicht alle überzeugen

Bei Themen-ETFs kommt es ganz auf das Thema an. Die höchsten Zuflüsse erzielten in diesem Jahr (bis Ende September) ETFs mit dem Schwerpunkt Robotik, Automatisierung und KI, wie Emittent ARK Invest meldet. Ihnen flossen 706 Millionen US-Dollar zu. Ebenfalls auf Zuflüsse, allerdings deutlich geringe, kamen die Themen Smart Grid (281 Millionen US-Dollar) sowie Uran, Innovationen im Gesundheitswesen und Nachhaltige Infrastruktur mit jeweils rund 90 Millionen US-Dollar. Dagegen stehen seit Jahresanfang Abflüsse von satten 742 Millionen US-Dollar aus den Themen Cybersicherheit sowie jeweils rund 600 Millionen US-Dollar aus E-Fahrzeugen/Batterien und Sauberen Energien. Auch aus den Themen Alternde Bevölkerung (305 Millionen US-Dollar) und Digitalisierung (204 Millionen US-Dollar) floss viel Geld ab.

Geldmarkt-ETFs mit Verkäufen, Kryptos ohne Richtung

Auffällig sind laut Präger derzeit die hohen Abflüsse aus den lange Zeit so beliebten Geldmarkt-ETFs, etwa dem Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0335044896) und dessen US-Dollar-Variante (LU0321465469). "Die stehen bei uns auf der Liste der größten Verkäufe ganz oben."

Krypto-ETNs werden mal gekauft, mal verkauft, bei normalen bis guten Umsätzen, wie die Händler berichten. Laut Orlemann von der ICF geht einiges um in den Invesco-ETNs auf Bitcoin, Ethereum und Solana. Der Bitcoin hat zuletzt etwas zugelegt und wird aktuell zu 66.924 US-Dollar gehandelt.

Von Anna-Maria Borse, 22. Oktober 2024, © Deutsche Börse

