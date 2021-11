Börse Frankfurt-News: "Keine ernstzunehmenden Störfeuer" (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit neuen Rekordständen im Dow Jones und fünf Gewinnwochen des S&P 500 sind Aktien weiter gefragt. Doch die Aufwärtsdynamik lässt etwas nach. Die Berichtssaison bleibt eine positive Unterstützung. Tech-Werte und Financials sind auf den Kauflisten. Das verabschiedete Infrastruktur-Programm der USA trägt zur positiven Stimmung bei, die auch schwache Daten aus China derzeit nicht trüben.

9. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach der Rally der Vorwoche steigen die Notierungen an den Börsen weiter, wenngleich weniger dynamisch. Die Nachrichtenlage ist überwiegend gut. Regionen wie der US-Markt und Sektoren wie Technologie, Finanzen und Nachhaltigkeit sind die neuen alten Favoriten

Carsten Schröder von der Société Générale berichtet von guter Stimmung. "Die marktschonenden Kommentare und Entscheidungen der FED, saisonale Effekte und das Infrastruktur-Programm der USA, das nach langen Verhandlungen verabschiedet worden war, sorgen für einen positiven Gesamtmarkt, wie die überwiegend guten Unternehmenszahlen weiterhin zur Berichtssaison", berichtet Schröder. Abwartend präsentieren sich Investor*innen gegenüber Chinas Immobiliensektor, wo ein weiterer Entwickler Liquiditätsengpässe einräumte. Der Gesamtmarkt verzeichne jedoch steigende Zuflüsse trotz steigender Risikoprämien bei chineischen Anleihen. Zugleich kamen schwache Konjunkturdaten aus China: So waren die Importe aus der Eurozone im Oktober zum ersten Mal seit Mitte vergangenen Jahres negativ. "Die Aufmerksamkeit richtet sich immer mehr auf China", berichtet Schröder.

"Wir sehen einen stetigen Anstieg der Notierungen nach dem Motto ?Climbing the wall of fear'", sagt Jan Duisberg von der ICF Bank. "Es gibt keine Euphorie, aber auch keine ernstzunehmenden Störfeuer aus der Wirtschaft". Mit dem Erreichen neuer Allzeithochs der Aktienmärkte seien die Marktteilnehmer nun verstärkt bereit, dabei zu sein.

US-Aktien sehr gefragt - Europa verkauft

Angesichts der positiven Lage ist es nach Ansicht von Schröder vollziehbar, dass auf der Aktienseite vor allem global investierte ETFs gekauft werden, dicht gefolgt von US-Aktien-Tracker. Schröder sieht Zuflüsse sowohl in MSCI World wie S&P 500-ETFs. So sei laut Schröder der Klassiker, der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IE00B4L5Y983) auf den Kauflisten weit oben wie auch der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ().

Europäische Unternehmen sind hingegen weniger stark gefragt. Euro STOXX 50 würden abgegeben, etwa der Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc (FR0007054358), ebenso der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (DE0005933931).

"Das Volumen ist sehr hoch und steigt stetig", fasst Andreas Schröer von Lang & Schwarz den Handel zusammen. Auch er sieht eine besonders hohe Nachfrage nach Trackern des MSCI World. Regional stechen bei Lang & Schwarz außerdem zwei Regionen heraus: Indien und Russland. "Wir sehen hier viel Volumen. Die Zahlen sind jedoch nicht vergleichbar mit MSCI World-ETFs." Käufe macht Schröer aus im iShares MSCI India UCITS ETF USD (IE00BZCQB185) und im iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (IE00B5V87390).

Trotz steigender Ölpreise hielten sich im Öl-Sektor Käufe und Verkäufe die Waage. Auf den Verkaufslisten sah Schröder den Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UE (), kaufseitig hingegen den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE000A0H08M3). Auch bei Schröer glichen sich Käufe und Verkäufe im Öl-Sektor in den vergangenen Tagen aus. "Weniger gesucht hingegen sind Produkte auf Natural Gas", sagte er.

Duisberg sieht große Nachfrage bei Inflations-Hedges wie einem Goldminen-ETF von VanEck (IE00BQQP9G91) und einem ETP von WisdomTree zu Silber (DE000A0N62F2). Mit den zahlreichen Krypto-News seien die Edelmetalle weniger im News-Fokus, die Umsätze blieben aber hoch.

Tech-Rally: Alphabet 2 Billionen US-Dollar wert

Mit steigenden Zinshoffnungen, einer FED, die die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt hat und positiven Unternehmensdaten wie von Deutscher Bank oder Commerzbank berichtet Schröder von Zuflüssen im Bankensektor. Der SPDR MSCI World Financials UCITS ETF () habe binnen Wochenfrist um gut 4 Prozent zugelegt.

Die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet sind so stark gestiegen, dass das Unternehmen an der Börse mit mehr als 2 Billionen US-Dollar bewertet wird. Die Stärke des Technologie-Sektors zeigt sich laut Schröder auch in Käufen bei einem ETF mit Aktien aus der IT-Branche, dem Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (IE00BM67HT60)

Trends im Aufstieg

Zukunftsthemen bleiben an der Börse im Fokus, so auch Nachhaltigkeit. Schröer hob hier den iShares Global Clean Energy () hervor, Schröder den iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BYX2JD69). Ein Kursplus von 10 Prozent steht hier auf Monatssicht auf dem Kurszettel.

Das verabschiedete Infrastruktur-Programm in den USA habe sich laut Schröder noch nicht stark auf einzelne Titel oder Sektoren ausgewirkt, wohl aber zur positiven Gesamtstimmung beigetragen. Der Senat hatte bereits im August für das Paket gestimmt, nun stimmte auch das Repräsentantenhaus zu. Das bedeutet: Binnen zehn Jahren sollen 550 Milliarden US-Dollar in neue Infrastruktur-Projekte investiert werden. Zusammen mit bereits verabschiedeten Mitteln hat das Programm einen Umfang 1,2 Billionen US-Dollar. Der größte Teil soll in den Transportsektor fließen

Der Global Blockchain UCITS ETF (IE00BGBN6P67) von Invesco gehört ebenfalls zu den gefragten Zukunftsinvestments im ETF-Sektor, berichtet Schröer. Duisberg stellt hohe Nachfrage nach einem Halbleiter-ETF fest: VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (IE00BMC38736)

Kryptos: Neue Allzeithochs bei Bitcoin und Ethereum sorgen für Käufe insbesondere in der zweiten Reihe

Mit erneut neuen Rekordständen von Bitcoin und Ethereum blieb der Krypto-Markt gefragt. "Kryptos, Kryptos, Kryptos" fasst Duisberg die Stimmung des Sektors zusammen. Auch wenn Bitcoin und Ethereum mit Rekordständen die Schlagzeilen machten, so würden vor allem Polkadot und Solana gekauft. Die entsprechenden ETPs verzeichneten denn auch hohe Umsätze wie der 21SHARES POLKADOT (CH0593331561) und 21Shares Solana (CH1114873776). Auch der Basket-ETP von 21Shares (CH0445689208), mit einem Krypto-Korb sei sehr begehrt.

"Bei uns dominieren derzeit die Kryptos der zweiten Reihe wie Solana oder Cardano", berichtet auch Schröer. Entsprechend stark liefen die ETNs von 21shares: (CH1114873776) und (CH1102728750). Bei Bitcoin- und Ethereum-ETNs sei die Nachfrage "stabil hoch".

Am Anleihenmarkt waren europäische Unternehmenstitel auf Kauf- wie Verkaufsseiten. Schröder registrierte Kauf-Aufträge für Laufzeiten bis drei Jahre im Amundi Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF (LU2037748774) und Verkäufe über alle Laufzeiten, etwa im Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF ().

von: Antje Erhard, 9. November 2021, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)