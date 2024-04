Börse Frankfurt-News: Längst nicht jeder schwächelt (Scale-Marktbericht)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Entwicklungen im Scale-Segment klaffen unverändert weit auseinander. Die Deutsche Rohstoff, ohnehin Dauerläufer, profitiert jetzt auch noch vom?-lpreisanstieg. Gut, da stehen aktuell aber auch Pantaflix, Vectron, Cyan und The Platform Group.

15. April 2024. Von Börsenraketen bis hin zum Pennystocks - das Scale-Segment präsentiert sich weiter bunt gemischt. Immer neue Rekorde knackt die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (DE000A0XYG76). Hintergrund ist das immer teurere?-l. Der WTI-Preis ist dieses Jahr von 70 auf in der Spitze über 86 US-Dollar das Barrel gestiegen. Die Deutsche Rohstoff-Aktie erreichte daher ein neues Allzeithoch von 41 Euro, aktuell sind es immer noch 39,60 Euro. Wegen des?-lpreisanstiegs hat das Unternehmen vergangenen Mittwoch bereits die Prognose für 2024 erhöht und stellt nun einen Umsatz von 210 bis 230 Millionen Euro in Aussicht - nach bislang 175 bis 195 Millionen Euro. Auch der Gewinn soll höher ausfallen als zuvor erwartet.

Kursvervierfachung seit 2021

Auf die lange Strecke hängt Deutsche Rohstoff alle anderen Scale-Mitglieder ab. Seit April 2021 hat sich der Kurs fast vervierfacht. Top-Performer auf Zwölfmonatssicht ist aktuell die Filmproduktionsfirma Pantaflix (DE000A12UPJ7), der Kurs hat sich seit April 2023 von 0,50 auf 2,20 Euro erholt. Auch Kassensystemanbieter Vectron Systems (DE000A0KEXC7), Compliance-Spezialist EQS (DE0005494165), Cyber Security-Experte Cyan (DE000A2E4SV8) und das Softwareunternehmen für Plattformlösungen The Platform Group (DE000A2QEFA1) haben sich auf Zwölfmonatssicht besonders gut entwickelt mit Kurszuwächsen von 97 Prozent, 80 Prozent, 53 Prozent und 41 Prozent.

Der Scale All Share, der das ganze Segment abbildet, zeigt sich allerdings weiter schwach. Der Index hat das Tief von Ende Oktober bei 1.077 Zählern zwar durchschritten. Nach einem Anstieg bis auf rund 1.200 Punkte im Februar liegt er jetzt aber wieder nur bei 1.166 Punkten. Weit entfernt bleiben die Hochs aus 2021 von über 1.900 Punkten. Auf dem Segment lastet die Schwäche von Werten wie der mittlerweile insolventen Helma Eigenheimbau, aber auch Publity, IBU-tec, EV Digital Invest und SGT German Private Equity.

Cyan-Kurs mehr als verdoppelt, MGI mit Rekordumsatz

Die Cyan-Aktie (DE000A2E4SV8) hat sich vor allem dieses Jahr so gut entwickelt, der Kurs hat sich mehr als verdoppelt auf aktuell 2,20 Euro. Das Unternehmen bietet IT-Sicherheitsprodukte an und konzentriert sich nach dem Verkauf des Geschäftsbereichs BSS/OSS (Operations and Business Support Systems) nun ganz auf Cybersicherheit. Vor einigen Wochen hatte Cyan die Zusammenarbeit mit Orange Spanien bekannt gegeben.

Steil nach oben geht es seit Ende Februar auch für Media and Games Invest (MGI) (SE0018538068). Der Werbeplattformbetreiber und ehemalige Spielekonzern hatte für Februar einen Rekordumsatz gemeldet. Außerdem kündigte MGI eine Partnerschaft mit Google Cloud an. Das Analysehaus First Berlin hält die Aktie für viel zu billig, rät zum Kauf und nennt ein Kursziel von 3,80 Euro (aktuell 1,55). "Wir betrachten die Kooperation als strategischen Gewinn, der mittel- und langfristig zu einer höheren operativen Effizienz führen wird", heißt es.

Apontis Pharma: Kooperation mit Novartis

Auf kräftige Kursgewinne kommt auch Apontis Pharma (DE000A3CMGM5). Das Single Pill-Unternehmen, das Tabletten mit zwei oder drei Wirkstoffen anbietet, hat am 5. April die Prognose erhöht und den Abschluss einer fünfjährigen Vertriebs- und Vermarktungsvereinbarung mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis für zwei Asthma-Arzneimittel bekannt gegeben. Ende März hatte Apontis, das 2023 noch einen Umsatzrückgang und ein negatives Ergebnis erwirtschaftet hatte, für 2024 ein profitables Wachstum in Aussicht gestellt. Die Aktie kostet mittlerweile 8,46 Euro nach 4,25 Euro Anfang des Jahres.

Cantourage profitiert von Cannabis-Liberalisierung

Letztlich doch geholfen hat die Cannabis-Freigabe in Deutschland dem Anbieter von medizinischem Cannabis Cantourage (DE000A3DSV01). Der Kurs war vorab von 5,40 auf fast 10 Euro geklettert, dann stark gefallen, mittlerweile sind es wieder 8 Euro. Die Aktie wird derzeit von Montega und NuWays beurteilt, beide raten zum Einstieg. Montega nennt ein Kursziel von 10 Euro, NuWays 11 Euro.

Von Anna-Maria Borse © 15. April 2024, Deutsche Börse AG

