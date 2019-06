Börse Frankfurt-News: "Privataktionäre in die Hauptversammlungen!"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Fondsmanager Frank plädiert für eine stärkere Präsenz privater Aktionäre auf den Hauptversammlungen - auch im Sinne einer besseren Aktienkultur und nicht nur digital.

3. Juni 2019. FRANKFURT (pfp Advisory). Grundsätzlich schätze ich zwar Einzelgespräche mit Vorständen mehr als den Besuch von Hauptversammlungen. In der Regel bekomme ich in den so genannten "One-on-Ones" mehr Informationen in deutlich weniger Zeit und kann vor allem in einen unmittelbaren Dialog mit den Unternehmensinsidern eintreten. Gleichwohl erinnere ich mich gerne an die wenigen Hauptversammlungen zurück, die ich selbst besucht habe. Da wäre z. B. das Aktionärstreffen eines Automobilzulieferers vor einigen Jahren in München, der auf ein "kaltes Delisting" zusteuerte und auf der es dementsprechend heiß herging. Oder, ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt, die Hauptversammlung einer kleinen Beteiligungsgesellschaft, auf der kurzerhand der Aufsichtsratschef und Boss eines Sanierungsspezialisten das Kommando an sich riss, als der offizielle Unternehmenslenker von einem bundesweit gefürchteten und inzwischen verstorbenen "Hauptversammlungsquerulanten" heftig attackiert wurde.

Gewiss: Manche Wortbeiträge und "Fragen", gerade von routinierten HV-Teilnehmern, sind eher von persönlicher Eitelkeit denn von einem echten Informationsbedürfnis geprägt. Oft soll vorrangig die eigene Person oder die dahinter stehende Organisation ins Rampenlicht gerückt werden. Ebenso bringt auch nicht jeder Redebeitrag die anderen Teilnehmer und das Management wirklich weiter. In der Summe habe ich persönlich allerdings davon profitiert, die Meinungen von Kleinaktionären und "Querulanten" anzuhören, da diese oft eine völlig andere Sicht auf Unternehmensentwicklungen haben als der "professionelle Kapitalmarktteilnehmer".

Gerade diese Stimmen der Kleinaktionäre drohen aber immer weniger gehört zu werden. Vordergründig scheinen viele Hauptversammlungen zwar noch gut besucht zu sein. Verzerrt wird die Präsenzquote allerdings durch die zunehmende Bedeutung institutioneller Kapitalsammelstellen, die große Aktienpakete vertreten. Die Entwicklung der absoluten Teilnehmerzahlen offenbart dagegen einen dramatischen Schwund: Machten sich im Jahr 1999 noch über 16.000 Aktionäre auf den Weg zur Hauptversammlung von DaimlerChrysler, waren es laut Eigenauskunft von Daimler 2019 mit 5.000 Besuchern zwei Drittel weniger. Die Commerzbank wich 2019 sogar erstmals nach Wiesbaden aus, weil sie die Frankfurter Messehalle schon in den Jahren zuvor nicht mehr voll bekommen hatte.

Für die Vorstände kann der Rückzug der Kleinanleger angenehm sein: Statt mit kritischen Fragen "bombardiert" zu werden, sitzen sie entspannt auf den Podien und sparen ihren Unternehmen nebenbei auch noch Geld ein. Denn längst haben die Konzerne auch an anderen Fronten abgespeckt: "Naturaldividenden" in Form von leckerem Essen und diversen "Give aways" (wie Schampoo bei Wella oder Schnaps bei Berentzen) wurden deutlich reduziert. Manchem Kleinaktionär offenbar zu deutlich, so löste ein Streit um "Saitenwürschtle" auf der Daimler-Hauptversammlung vor drei Jahren sogar einen kleinen Polizeieinsatz aus. Passend dazu werden die "HV-Gourmetführer" von Jahr zu Jahr dünner.

Auch wenn diese Anekdoten eher Anlass zum Schmunzeln geben: Der Rückzug deutscher Kleinaktionäre von Hauptversammlungen, ob nun aus kulinarischen oder anderen Gründen, wie etwa der entfallenden steuerlichen Absetzbarkeit für mit dem HV-Besuch anfallende Kosten, hat auch eine ernste Seite. Unwillkürlich kommt mir ein Bonmot des Berliner Bankiers Carl Fürstenberg in den Sinn: "Aktionäre sind dumm und frech. Dumm, weil sie Aktien kaufen, und frech, weil sie dann noch Dividende haben wollen." Nur, dass ich das Wort "Dividende" durch "Informationen" ersetzen würde. Zugegeben: Die meisten Vorstände und Aufsichtsräte haben die sinkenden Teilnehmerzahlen nicht mit Absicht herbeigeführt.

So oder so sollte ihnen aber klar sein, dass die alljährlichen Hauptversammlungen für nicht wenige Kleinanleger die einzige Chance sind, sich persönlich und aus erster Hand über die Aktiengesellschaft zu informieren, in die sie ihr Geld gesteckt haben. Gerade ältere Anleger nutzen neue Zugangsmöglichkeiten wie HV-Live-Streams, Chats und soziale Medien häufig nicht. Sie vom (übrigens in zwei Richtungen fließenden) Informationsfluss abzuschneiden, mag vielleicht manchmal bequemer sein. Der deutschen Aktienkultur nutzt eine solche Entwicklung aber sicher nicht.

von Christoph Frank, 3. Juni 2019. © pfp Advisory GmbH.

Über den Autor

Christoph Frank ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Roger Peeters steuert der seit über 20 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds. Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Frank schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)