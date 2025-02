Börse Frankfurt-News: Scale-Marktbericht: Stark auseinanderklaffende Entwicklungen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Hohe Kurszuwächse auf der einen, hohe Verluste auf der anderen Seite - von einheitlicher Entwicklung keine Spur. Nach Einschätzung von Analysehäusern sind viele Scale-Aktien immer noch völlig unterbewertet.

17. Februar 2025. Immer neue DAX-Rekorde, und auch für MDAX und SDAX geht es dieses Jahr deutlich nach oben. Das Scale-Segment für kleine und mittelgroßen Unternehmen leidet hingegen unter zahlreichen Verlustbringern und kommt kaum vom Fleck. Am Montagmorgen liegt der Scale-All-Share-Index bei 1.133 Punkten, nach 1.125 vor einem Monat und 1.115 Zählern Ende Dezember.

Durchaus ansehnlich ist aber auch die Zahl der Aktien, die sich sehr gut entwickelt haben. Auf Zwölfmonatssicht weist abermals Werbesoftwareanbieter Verve Group (SE0018538068) die beste Performance auf. Der Kurs hat sich seit Februar 2024 mehr als verdreifacht. Der Kurs von Cyan (DE000A2E4SV8) hat sich immerhin noch verdoppelt. Auf den Plätzen drei bis sechs stehen Swissnet (CH0451123589) mit 77 Prozent, MPC Capital (DE000A1TNWJ4) mit 66 Prozent, Apontis Pharma (DE000A3CMGM5) mit 65 Prozent und The Platform Group (DE000A2QEFA1) mit 49 Prozent.

Statt Beaconsmind jetzt Swissnet

Swissnet ist übrigens das alte Beaconsmind. Das Unternehmen nennt sich seit Übernahme der Swissnet AG Anfang des Jahres so. Es bietet unter anderem standortbasierte Marketing-Softwarelösungen, vor allem für Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlichen Sektor. Sowohl First Berlin als auch NuWays und Quirin empfehlen den Kauf der Aktie. First Berlin nennt ein Kursziel von 18,50 Euro, NuWays 20 Euro und Quirin 19,40 Euro. Aktuell wird Swissnet zu 6,60 Euro gehandelt.

TPG auf Wachstumskurs

Neue Nachrichten kamen wieder einmal von The Platform Group (TPG). Zum einen hat das Software-Unternehmen für Plattformlösungen die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 übertroffen. Verantwortlich dafür: mehr Partner, mehr aktive Kunden sowie erfolgreiche Zukäufe. Zudem kündigte das Unternehmen eine eigene Payment-Lösung an.

Das Analysehaus First Berlin hält die Aktie weiterhin für stark unterbewertet und rät zum Kauf, das Kursziel liegt bei 17 Euro, aktuell sind es 9,04 Euro. Auch Montega empfiehlt den Einstieg und nennt ein Kursziel von 13 Euro. "Die TPG AG übertraf 2024 mit zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum die Markterwartungen", erklärt das Analysehaus. Die Wachstumsdynamik werde sich wohl auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

"2G-Potenzial nur ansatzweise eingepreist"

Beliebt bei Analysehäusern bleibt auch 2G Energy (DE000A0HL8N9). Der Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Wärmepumpen hat auch im vierten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt - mit einem Plus bei den Auftragseingängen von 37 Prozent. Für die kommenden Jahre erwartet 2G Energy ein weiterhin starkes Umsatzwachstum, getrieben durch eine starke Nachfrage nach nachhaltiger Strom- und Wärmeerzeugung sowie die erfolgreiche Internationalisierung.

Den Kauf empfehlen First Berlin, SMC-Research und Warburg Research, mit Kurszielen von 35 Euro, 35 Euro und 39 Euro, deutlich oberhalb der aktuellen 22,65 Euro. First Berlin begründet das mit dem hohen Auftragseingang, der fortscheitenden Internationalisierung und der Ausweitung der Produktpalette, eine sehr gute Grundlage für kräftiges profitables Wachstum im laufenden und im kommenden Jahr. Der Aktienkurs sei zuletzt zwar angesprungen, First Berlin hält das Wachstumspotenzial aber weiterhin für nur ansatzweise eingepreist.

Datagroup viel gehandelt

Zu den viel gehandelten Aktien auf den Marktplätzen der Deutschen Börse gehört regelmäßig auch die Datagroup (DE000A0JC8S7), ein IT-Dienstleister für den Mittelstand, Großunternehmen und öffentliche Verwaltung. Zuletzt gab das Unternehmen aus Pliezhausen bei Tübingen bekannt, den IT-Services für die Stadtwerke Bonn zu übernehmen. Die Aktie ist weit von ihren Hochs von Ende 2021 entfernt und wird aktuell zu 43 Euro gehandelt.

2G erneut vorne

Meistgehandelte Scale-Aktie auf den Marktplätzen der Deutschen Börse im Januar - wie bereits im Gesamtjahr 2024 - war 2G Energy mit 14 Millionen Euro Umsatz. Es folgen die Verve Group mit 10 Millionen Euro, Mensch und Maschine mit 9,7 Millionen Euro, die Datagroup mit 6,2 Millionen Euro, Deutsche Rohstoff mit 4,8 Millionen Euro und The Platform Group mit 4,3 Millionen Euro.

Steyr mit Zweitlisting

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors (AT0000A3FW25), seit Oktober 2024 im Scale-Segment, hat jetzt ein Zweitlisting an der Wiener Börse ergänzend zur Notierung im Scale-Segment. Damit will sich Steyr am Kapitalmarkt noch breiter aufstellen und die Sichtbarkeit unter österreichischen Investoren erhöhen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Motoren für die Rüstungsbranche und für zivile Anwendungen. Zuletzt gab Steyr bekannt, seine internationale Expansion mit einem neuen Büro in Jakarta, Indonesien, fortzusetzen. Die Aktie konnte sich zuletzt etwas erholen, liegt mit aktuell 14,10 Euro aber noch etwas unter der Erstnotiz.

Von Thomas Koch, 17. Februar 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)