Börse Frankfurt-News: "Sehr viel Geschäft, vor allem Käufe" (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Käufe über Käufe - die erste volle Handelswoche 2025 wird am ETF-Markt im großen Stil für Einstiege genutzt. Besonders beliebt: große Indizes wie MSCI World und S&P 500, aber auch die schon 2024 stark gesuchten Tech-ETFs.

7. Januar 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Neues Jahr, alte Begeisterung - zu Beginn des Jahres 2025 überwiegen im ETF-Handel die Käufe bei weitem. Allerdings geht es erst jetzt richtig los. "Die ersten Tage des neuen Jahres waren noch etwas verhalten, erst am Freitagnachmittag kam, hauptsächlich in den USA, etwas Kauflaune auf", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Insgesamt meldet er doppelt so viele Käufe wie Verkäufe. Auch Andreas Schröer von Lang & Schwarz berichtet von einem ruhigen Jahresstart. "Seit gestern sehen wir aber sehr viel Geschäft, und vor allem Käufe."

Die Aktienmärkte geben Rückenwind. Der DAX steht am Dienstagmittag bei 20.270 Punkten - das Rekordhoch von knapp 20.523 Zählern ist nicht mehr weit. Die US-Märkte liegen nach einem schwachen Jahresstart noch unter ihren Hochs, speziell Tech-Werte legten zuletzt aber wieder deutlich zu.

Aktien-ETFs: Kampfpreise von 0 Prozent

Vor allem globale Standard-ETFs sind gefragt, wie die Händler berichten. "Es geht meist um große Indizes wie den MSCI World", stellt Schröer fest. Angesagt sei derzeit auch ein Dividenden-ETF, der Global X Superdividend (IE00077FRP95). Heinrich berichtet von guter Nachfrage nach dem iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und dem Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80).

Ebenfalls gesucht: der neue ETF von Xtrackers und Robo-Advisor Scalable, der Scalable MSCI AC World Xtrackers (LU2903252349). Der bietet eine Gesamtkostenquote von 0 Prozent - allerdings nur im ersten Jahr. Außerdem will der ETF steueroptimiert zwischen physischer und synthetischer Abbildung wechseln.

Was US-Aktien angeht, wird Heinrich zufolge ebenfalls meist auf die breiten Indizes gesetzt, etwa S&P 500 (IE00B5BMR087), Nasdaq 100 (IE00B53SZB19) und MSCI USA (IE00BJ0KDR00).

Top-Länder 2024: Pakistan und USA

US-Aktien waren 2024 eine extrem gute Wahl: ETFs, die US-Aktien abbilden, legten um 33 Prozent zu, wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Damit belegen die USA den zweiten Platz auf der Liste der besten Länder. Nur Pakistan schneidet mit 77 Prozent noch besser ab. Ebenfalls gut liefen Aktien aus Singapur (33 Prozent), Taiwan (32 Prozent) und Malaysia (28 Prozent). "Flop"-Länder sind Brasilien (minus 26 Prozent), Mexiko (minus 33 Prozent), Südkorea (minus 17 Prozent), Indonesien (minus 8 Prozent) und Vietnam (minus 4 Prozent).

Branchen: KI-Euphorie ohne Ende

Künstliche Intelligenz, Big Data, Halbleiter - im Handel mit Branchen-ETFs geht es weiter um die Themen, die schon 2024 extrem gut gelaufen sind. Bei der Baader Bank kommen ETFs wie der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) und Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened (LU1900066033) gut an. Auch Schröer zufolge stehen Tech-Werte im Mittelpunkt. "Dazu dürfte der Kursanstieg von Nvidia gestern beigetragen haben", meint der Händler und meldet ebenfalls eine hohe Nachfrage nach dem iShares-Produkt.

Unverändert beliebt sind ETFs, die die Rüstungsbranche abbilden, speziell der VanEck Defense (IE000YYE6WK5). Seit November zeigt sich der ETF zwar etwas schwächer, seit Auflegung im April 2023 ergibt sich aber immer noch mehr als eine Kursverdopplung.

iShares Core MSCI World Umsatz-Renner

Der iShares Core MSCI World erzielte im Xetra-Handel 2024 mit 7,4 Milliarden Euro mit Abstand die höchsten Umsätze aller ETPs, also ETFs, ETCs und ETNs. Unter den Top Ten finden sich außerdem weitere iShares-Produkte, und zwar für Euro Stoxx 50, S&P 500, DAX und Stoxx Europe 600, ebenso der iShares S&P 500 Information Technology als einziger Branchen-ETF. Auch der Vanguard FTSE All-World steht auf der Liste, und zwar auf Platz 8. Ebenfalls dabei: der Geldmarkt-Tracker Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap auf Platz 4, der Bitcoin-Tracker Bitwise Physical Bitcoin auf Platz 6 und Xetra-Gold auf Platz 9.

Krypto-Interesse ungebrochen

Während es bei Lang & Schwarz im Handel mit Krypto-ETNs aktuell noch ruhig zugeht, sieht Heinrich von der Baader Bank eine anhaltend hohe Nachfrage. "Erneut wurde über die gesamte Angebotspalette von Bitcoin (GB00BLD4ZL17) und Ethereum (GB00BLD4ZM24) über Ripple (GB00BLD4ZN31) bis Solana (GB00BNRRFY34) gekauft", berichtet der Händler. Der Bitcoin ist zuletzt wieder auf über 100.000 US-Dollar gestiegen, auch die Altcoins legen zu.

Von Anna-Maria Borse, 7. Januar 2025, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)