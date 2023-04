Börse Frankfurt-News: "Sorglose" Stimmung (Anleihen)

Werbung

Heute im Fokus

Nestlé will für Tiefkühlpizza-Geschäft in Europa Joint Venture. Glencore vermeldet geringere Produktion - Erwartung dennoch erfüllt. Rheinmetall arbeitet mit Lockheed Martin bei Raketenartillerie zusammen. Credit Suisse-Anleihegläuber gehen gerichtlich gegen AT1-Abschreibung vor. Holcim stockt Jahresprognose auf. Borussia Dortmund-Profi Can erklärt Entschlossenheit in Spiel am Samstag.