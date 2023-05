Börse Frankfurt-News: Streuen, aber nicht nur (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die großen Indizes bleiben beliebt, diesmal auch gerade der DAX. Doch neben breit diversifizierenden ETFs wird aktuell auch gerne auf speziellere Themen und Nischen gesetzt - Gaming, Cloud Computing und Künstliche Intelligenz etwa.

2. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es müssen nicht immer S&P, MSCI World, Euro Stoxx 50 oder DAX sein. "Es ist auch Exoterisches gefragt, etwa Produkte, die ausschließlich auf klimafreundliche Unternehmen setzen oder die Gaming-Branche", berichtet Börsenhändler Jan Duisberg von der ICF Bank.

Die Basis bleiben allerdings die großen Indizes. Frank Mohr von der Société Générale meldet für die vergangene Handelswoche die höchsten Umsätze für ETFs, die weltweite und US-Aktien abbilden - bei einem klaren Kaufüberhang. "Dann kommen aber schon DAX-Tracker mit 13 Prozent, rund doppelt so viel wie üblich." Gekauft würden etwa iShares-Produkte die den DAX tracken (DE0005933931), aber auch den S&P 500, den MSCI USA und den MSCI World. Torben Bendt von Lang & Schwarz sieht vor allem Nachfrage nach US- und MSCI World-ETFs. Duisberg registriert hohe Nachfrage nach US-Aktien (IE00B60SX170), aber durchaus auch nach europäischen Titeln (IE00B60SWW18).

Nach dem verlängerten Wochenende steht der DAX am Dienstagmittag bei 15.890 Punkten - nicht weit vom Allzeithoch entfernt. An der guten Stimmung hierzulande konnte auch das Ende einer weiteren US-Regionalbank nichts ändern. Wie gestern bekannt wurde, übernimmt die US-Großbank die kriselnde US-Regionalbank First Republik Bank.

US-Werte verlieren, chinesische Werte gewinnen

US-Aktien wurden im gesamten ersten Quartal übrigens abgestoßen, wie Crossflow meldet. "Verlierer im ersten Quartal ist das Lieblingsanlageziel aus dem vergangenen Jahr, Produkte mit US-Indizes", schreibt das auf ETF-Handel und -Analyse spezialisierte Münchner Unternehmen, das regelmäßig Zahlen zu den in Europa beheimateten ETFs herausgibt. 2022 waren Produkten mit US-Aktienindizes noch satte 16 Milliarden Euro zugeflossen, heißt es, im ersten Quartal ging hingegen ein Anlagevolumen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro verloren.

Ebenfalls interessant: Größter Gewinner bei den Neuinvestitionen im ersten Quartal war China mit einem Plus von 2,2 Milliarden Euro. Auch in die regionalen Asien- oder Emerging Markets-ETFs sei viel Geld geflossen, und zwar 2,5 Milliarden Euro. "Aufgrund der geopolitischen Spannungen in der fernöstlichen Region kann diese Entwicklung durchaus überraschen", kommentiert Crossflow. Denn neben China hielten in den Emerging Markets-Indizes auch Taiwan und Südkorea hohe Anteile.

"Wer Klimarisiken unterschätzt, wird abgestraft"

Gut an kommt bei Kund*innen der ICF der Deka MSCI Germany Climate Change (DE000ETFL540). Die Produktfamilie der Climate Change-ETFs der DekaBank verspricht die "systematische Integration der Transitionsrisiken und -chancen des Klimawandels bei hoher Diversifikation". Regionale Schwerpunkte sind neben der weltweiten Streuung möglich, konkret der Fokus auf Deutschland, die Eurozone , Europa, USA oder Japan. Auch ein Unternehmensanleihen-ETF gehört zur Produktfamilie. "Wenn Unternehmen heute den Klimawandel ignorieren und nicht in ihrer strategischen Steuerung verankern, werden Risiken unterschätzt, und der Kapitalmarkt wird diese Unternehmen abstrafen", ist Ingo Speich überzeugt, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment. Seit Jahresanfang kommt der Deka MSCI Germany Climate Change auf ein Plus von 13,3 Prozent.

Tech-Branche? Ja, gerne!

Was Branchen-ETFs angeht, gilt das Interesse einmal mehr Technologiewerten. Viel Zuspruch findet der VanEck Video Gaming and eSports (IE00BYWQWR46), wie Duisberg feststellt. Mohr registriert Zuflüsse in den WisdomTree Artificial Intelligence (IE00BDVPNG13) und den WisdomTree Cloud Computing (IE00BJGWQN72). Ausgeglichen sei das Bild bei Gesundheits-ETFs. Abflüsse meldet Mohr hingegen aus US-Energieinfrastruktur- (IE00B8CJW150) und Banken-ETFs.

Gesucht: Gold- und Vola-Produkte

Im Bereich der Rohstoff- und Edelmetallverbriefungen geht weiter in Gold-ETCs und speziell in Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) viel um, wie Bendt ergänzt. Duisberg bemerkt außerdem hohe Umsätze im WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged (IE00BLRPRH06), ein ETN, der die kurzfristig erwartete S&P-Volatilität mit Hebel abbildet. "Die Chancen sind groß, die Risiken aber auch."

Im Handel mit Anleihen-ETFs stehen Bendt zufolge die zuletzt so beliebten Geldmarkt-ETFs jetzt auf den Verkaufslisten. Betroffen sei etwa der iShares EUR Ultrashort Bond (IE00BCRY6557). Die Société Générale meldet Verkäufe von Staatsanleihen-ETFs, etwa mit dem Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (LU1650488494).

von: Anna-Maria Borse, 2. Mai 2023, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)