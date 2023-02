Börse Frankfurt-News: "Viel mehr Zuflüsse in Europas Aktien" (ETF-Marktbericht)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Europas Aktienmärkte stehen im Vergleich zu den USA gar nicht schlecht da, im Gegenteil. Viele positionieren sich entsprechend. Weiter beliebt: qualitäts- und dividendenstarke Aktien. Die Bitcoin-Erholung lockt außerdem in Krypto-ETNs.

14. Februar 2023. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Kauflaune im ETF-Geschäft hält an. "Obwohl es bei den Aktienmärkten die bislang schlechteste Woche des Jahres war, konnten wir in unseren großen ETFs rund 60 Prozent mehr Käufe als Verkäufe verzeichnen", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Besonders nachgefragt seien weiter ESG-Produkte. "Außerdem ist das Interesse an Qualitäts- und Dividendenpapieren ungebrochen."

Torben Bendt von Lang & Schwarz meldet auffällig viele Käufe von europäischen Aktien-Trackern - und insgesamt gute Umsätze. "Das Handelsaufkommen ist viel höher als noch vor zwei oder drei Wochen." Am Dienstagmittag liegt der DAX bei 15.435 Punkten, seit Jahresanfang ergibt das ein Plus von 9,7 Prozent. Der S&P 500 kommt in diesem Jahr auf 8,2 Prozent.

Gerne genommen: "ESG Leaders" und "ESG Elite"

Heinrich zufolge liegt der Fokus bei US-Aktien auf nachhaltigen Indexprodukten. In den Portfolios landeten etwa der SPDR S&P 500 ESG Leaders (IE00BH4GPZ28) und der UBS S&P 500 ESG (IE00BHXMHL11). Zuflüsse beobachtet er auch für den SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG (IE00BYTH5R14) und den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite (IE00BMP3HG27). Die beiden Letzteren bilden dividendenstarke US-Aktien ab, die außerdem unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gut dastehen. Seit Jahresanfang kommt der ETF von SPDR aber nur auf kleines Plus von 1 Prozent, der von der UBS immerhin auf 5 Prozent.

Fokus auf Qualität

Was europäische Aktien angeht, ist bei Lang & Schwarz zum Beispiel der Lyxor Core Stoxx Europe 600 (LU0908500753) gesucht. "Wir sehen viel mehr Zuflüsse in europäische Aktien als sonst, auch in Produkte anderer Anbieter", erklärt Bendt. Heinrich meldet Käufe für klassische Stoxx Europe- und Euro Stoxx-Tracker von iShares (IE0008470928) und Amundi (LU1681047319), aber auch Versionen mit Nachhaltigkeitsfilter wie den iShares MSCI EMU ESG Screened (IE00BFNM3B99). "Außerdem sind Qualitäts- (IE00BYSX4176) und - auch hier - Dividendenaktien (IE00BF2B0L69, LU0292095535) gefragt." Für das Geschäft mit Renten-ETFs melden die Händler keine Auffälligkeiten.

Meist gehandelte ETFs auf Xetra im Januar waren auf der Aktienseite die klassischen iShares-Tracker, die unter dem Label Core vermarktet werden, und den DAX, MSCI World und MSCI Europe (DE0005933931, IE00B4L5Y983, IE00B1YZSC51). Die höchsten Umsätze auf der Anleiheseite wiesen der iShares Core Euro Government Bond (IE00B4WXJJ64), der iShares Euro Corporate Bond Large Cap (IE0032523478) und der iShares Euro Corporate Bond 0-3yr ESG (IE00BYZTVV78). Diese bilden europäische Staatsanleihen, europäische Large Cap-Unternehmensanleihen und kurzlaufende europäische Unternehmensanleihen mit ESG-Filter ab.

Mehr los bei Gold- und Silber-ETCs

Wieder deutlich gestiegen ist laut Bendt das Interesse an Gold- und Silber-Verbriefungen. "Das beobachten wir seit rund zwei Wochen." Als Beispiele nennt er den WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333), der den Silberpreis abbildet, sowie den WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (IE00B8HGT870), der den Goldpreis mit einem dreier Hebel nachzeichnet. Gold- und Silberpreis sind nach einem zuvor kräftigen Anstieg zuletzt gefallen: der Goldpreis von 1.953 auf 1.863 US-Dollar, der Silberpreis von knapp 24 auf unter 22 US-Dollar.

Krypto-ETNs: Top statt Flop

Angezogen ist auch der Handel mit Krypto-ETNs. Hintergrund ist die Preiserholung: Der Bitcoin-Kurs ist in diesem Jahr um 31 Prozent gestiegen auf aktuell 21.743 US-Dollar, allerdings immer noch weit entfernt vom Allzeithoch bei fast 69.000 US-Dollar. Gute Umsätze meldet Bendt von Lang & Schwarz für den VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0) und den WisdomTree Ethereum (GB00BJYDH394), aber auch den VanEck Solana (DE000A3GSUD3) und den 21Shares Polygon (CH1129538448).

Wie Morningstar berichtet, beherrschten auch im Januar die Themen Krypto und Erdgas das Geschehen bei der monatlichen Entwicklung von börsengehandelten Fonds. Krypto-ETNs, die zuvor oft die Liste der größten Flops angeführt hatten, gehörten im abgelaufenen Monat zu den Top-Performern. Sehr gut ab schnitten speziell Solana-ETNs, etwa von WisdomTree (GB00BNGJ9G01) mit einem Plus von 148 Prozent. Erdgas-ETCs gehörten hingegen zu den größten Verlierern im Januar, auch Palladium-ETCs rutschten tief ins Minus. Im ETF-Bereich hatte der iShares MSCI China Tech (IE000NFR7C63) die Nase vorn, Top-Verlierer war der HSBC MSCI Turkey (IE00B5BRQB73).

von: Anna-Maria Borse, 14. Februar 2023, © Deutsche Börse AG

