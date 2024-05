Börse Frankfurt-News: Von Höhenangst keine Spur (ETFs)

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die hohen Kurse an den Börsen halten von ETF-Käufen nicht ab. Favoriten sind neben den großen Indizes weiter die Tech-Werte. Ebenfalls beliebt: indische Aktien. Außerdem ist im Krypto-ETN-Handel weiter viel los.

28. Mai 2024. Die Kauflaune im ETF-Handel hält an. "Wir sehen gute Umsätze in den großen Indizes wie S&P 500, DAX und Nasdaq. Meist sind es Käufe", erklärt Leo Puschmann von Lang & Schwarz. Jan Duisberg von der ICF Bank registriert sehr viel Kaufinteresse an US-Aktien. Der DAX steht am Dienstagmittag mit 18.831 Punkten nur noch knapp unter dem Allzeithoch von 18.892,90 Punkten. Auch die US-Börsen bewegen sich weiter nahe ihren Hochs.

Oft auf den Einkaufszetteln findet sich Duisberg zufolge der Invesco S&P 500 (IE00B3YCGJ38). Ebenso gefragt blieben MSCI World-Tracker. Viel um gehe aber auch weiter in bestimmten ETNs, etwa den dreifach gehebelten Nasdaq-ETNs von WisdomTree (IE00BLRPRL42, IE00BLRPRJ20) oder dem WisdomTree DAX 3x Daily Short-ETN (IE00B8GKPP93).

Lieber Indien als China

Puschmann zufolge kommen MSCI World- und S&P 500-ETFs gut an, etwa von iShares (IE00B4L5Y983, IE00B5BMR087). "Außerdem sehen wir weiter viele Käufe von indischen Aktien, aber auch koreanischen", bemerkt Puschmann. Der beliebte iShares MSCI India (IE00BZCQB185) hat mittlerweile 4,8 Milliarden US-Dollar an Geldern einsammeln können. Die Rendite lag in den vergangenen drei Jahren bei 15,7 Prozent im Jahr.

Das Analysehaus Morningstar hat Dividenden-ETFs unter die Lupe genommen und die fünf Produkte mit der besten Morningstar-Bewertung vorgestellt. Die Strategien variierten von ETF zu ETF, erklärt Morningstar-Redakteur Valerio Baselli. "Für Anleger in Dividendenaktien besteht immer die Gefahr, in eine?Dividendenfalle? zu tappen, nämlich dann, wenn eine hohe Rendite Probleme mit hoher Verschuldung und Rentabilität verschleiert und die Dividende dann gekürzt oder gestrichen wird." Die fünf Dividenden-ETFs mit einem Morningstar-Medalist Rating von Silver und Gold, jeweils für eine andere geografische Region, sind der iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG (IE00BYYHSM20), der SPDR S&P US Dividend Aristocrats (IE00B6YX5D40), der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK (IE00BMYDM802), der Fidelity Global Quality Income (>IE00BYXVGZ48>) und der Fidelity Emerging Markets Quality Income (IE00BYSX4739).

Fokus auf Technologie und Infrastruktur

Im Handel mit Branchen-ETFs geht es weiter vor allem um Technologie-Aktien, wie Puschmann feststellt. "Zudem sind auch Infrastruktur-ETFs sind gefragt."

Etwas ruhiger geworden ist es Puschmann zufolge im Handel mit Rohstoff-ETCs. "Auffällig ist das seit gut einer Woche wieder stark gestiegene Interesse an den gehebelten Gaspreis-Trackern von WisdomTree, long und short (IE00BLRPRG98, IE00B76BRD76)", bemerkt der Händler.

Ethereum-ETF-Zulassung treibt Umsätze

Die Zulassung eines Ethereum-Spot-ETFs in den USA hat für einiges an Handel mit Krypto-ETNs gesorgt. "Wir sehen wieder viel Geschäft", berichtet Puschmann. Besonders umsatzstark: der CoinShares Physical Staked Ethereum (GB00BLD4ZM24), aber auch Bitcoin-Tracker, etwa der mittlerweile fast 1,2 Milliarden Euro schwere ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304). "Allerdings werden auch andere Währungen wieder vermehrt gehandelt." Auch Duisberg von der ICF meldet gute Umsätze mit Käufen und Verkäufen. "Nur bei Ethereum dominierten die Käufe." Überwiegend Abgaben sieht er für Solana-ETNs von 21Shares (CH1114873776) oder CoinShares (GB00BNRRFY34).

Der Ethereum-Preis war schon vor der Genehmigung des ETFs stark gestiegen und liegt aktuell bei 3.855 US-Dollar. Das ist ein Plus von 65 Prozent seit Jahresanfang. Der Bitcoin kostet aktuell 67.863 US-Dollar, ein Plus von 54 Prozent in diesem Jahr.

Von Anna-Maria Borse, 28. Mai 2024 © Deutsche Börse AG

