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Kursentwicklung im Fokus

Börse Frankfurt: SDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Börse Frankfurt: SDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ATOSS Software AG
94.40 EUR -0.50 EUR -0.53 %
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CANCOM SE
21.40 EUR -1.05 EUR -4.68 %
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Eckert & Ziegler
12.60 EUR -0.41 EUR -3.15 %
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GFT SE
28.35 EUR -0.05 EUR -0.18 %
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HAMBORNER REIT
4.08 EUR -0.02 EUR -0.61 %
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Hypoport SE
83.85 EUR 3.90 EUR 4.88 %
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JOST Werke AG
60.10 EUR 0.80 EUR 1.35 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.60 EUR -0.50 EUR -0.75 %
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Mutares
30.00 EUR 0.50 EUR 1.69 %
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OHB SE
237.00 EUR 10.50 EUR 4.64 %
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secunet Security Networks AG
249.50 EUR 5.50 EUR 2.25 %
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SFC Energy AG
17.36 EUR 0.04 EUR 0.23 %
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Vossloh AG
48.82 EUR -0.38 EUR -0.77 %
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Indizes
SDAX
18,268.06 EUR -64.71 EUR -0.35 %
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Am Dienstag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,19 Prozent schwächer bei 18.298,19 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,300 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,205 Prozent auf 18.295,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18.332,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.334,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.295,17 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.124,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.276,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17.310,95 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,43 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 3,38 Prozent auf 84,10 EUR), OHB SE (+ 3,11 Prozent auf 232,00 EUR), GFT SE (+ 1,75 Prozent auf 29,00 EUR), SFC Energy (+ 1,15 Prozent auf 17,64 EUR) und secunet Security Networks (+ 0,81 Prozent auf 250,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 92,00 EUR), CANCOM SE (-2,43 Prozent auf 22,10 EUR), JOST Werke (-1,82 Prozent auf 59,20 EUR), Mutares (-1,66 Prozent auf 29,60 EUR) und Vossloh (-1,62 Prozent auf 48,66 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Eckert Ziegler-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 35.224 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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