Börse Frankfurt: SDAX freundlich

SDAX aktuell

Der SDAX befindet sich heute im Aufwind.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,45 Prozent fester bei 18.614,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,150 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,509 Prozent auf 18.441,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18.348,10 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18.717,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.441,48 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 3,13 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16.533,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17.893,72 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Wert von 16.133,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,25 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.717,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 8,68 Prozent auf 20,65 EUR), Siltronic (+ 8,30 Prozent auf 89,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,55 Prozent auf 87,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 7,27 Prozent auf 85,55 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 6,28 Prozent auf 19,28 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SFC Energy (-3,65 Prozent auf 18,50 EUR), EVOTEC SE (-2,98 Prozent auf 5,37 EUR), Südzucker (-1,99 Prozent auf 11,80 EUR), Springer Nature (-1,91 Prozent auf 20,50 EUR) und HelloFresh (-1,75 Prozent auf 4,27 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 469.959 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4,037 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net