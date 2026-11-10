Börse Frankfurt: SDAX im Plus

SDAX im Fokus

10.11.26 15:57 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 18.085,42 Punkte nach oben. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,369 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,586 Prozent fester bei 18.089,10 Punkten, nach 17.983,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.224,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.066,17 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 18.098,20 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 18.540,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15.982,12 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,20 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 10,89 Prozent auf 92,70 EUR), KSB SE (+ 4,70 Prozent auf 846,00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 4,49 Prozent auf 4,19 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,74 Prozent auf 20,80 EUR) und Stabilus SE (+ 3,73 Prozent auf 15,56 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Medios (-4,91 Prozent auf 10,84 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 47,86 EUR), Energiekontor (-2,87 Prozent auf 23,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,18 Prozent auf 25,12 EUR) und PVA TePla (-1,85 Prozent auf 26,48 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 345.875 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,171 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net