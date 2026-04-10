Börse Frankfurt: SDAX letztendlich mit Abgaben

Kursverlauf

In Frankfurt standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der SDAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 17.236,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,823 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,817 Prozent auf 17.116,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17.257,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17.255,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17.070,06 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, lag der SDAX bei 16.784,93 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 13.01.2026, einen Wert von 18.201,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 14.440,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,687 Prozent ein. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell secunet Security Networks (+ 5,46 Prozent auf 189,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,41 Prozent auf 38,84 EUR), EVOTEC SE (+ 3,75 Prozent auf 4,70 EUR), Springer Nature (+ 2,77 Prozent auf 17,80 EUR) und MBB SE (+ 2,63 Prozent auf 187,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,92 Prozent auf 57,95 EUR), Shelly (-4,06 Prozent auf 54,30 EUR), SMA Solar (-3,95 Prozent auf 45,18 EUR), Hypoport SE (-2,66 Prozent auf 78,70 EUR) und grenke (-2,60 Prozent auf 12,72 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.409.626 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,272 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net