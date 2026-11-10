Börse Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Index-Bewegung

10.11.26 17:57 Uhr

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,41 Prozent höher bei 18.058,21 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,369 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,586 Prozent stärker bei 18.089,10 Punkten, nach 17.983,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.052,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.224,85 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 18.098,20 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 18.540,54 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 15.982,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,05 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 13,16 Prozent auf 94,60 EUR), KSB SE (+ 4,33 Prozent auf 843,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,74 Prozent auf 20,80 EUR), Einhell Germany vz (+ 3,70 Prozent auf 67,20 EUR) und pbb (+ 3,66 Prozent auf 3,12 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Energiekontor (-4,30 Prozent auf 23,35 EUR), Medios (-3,51 Prozent auf 11,00 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und PATRIZIA SE (-2,54 Prozent auf 6,53 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 930.957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net