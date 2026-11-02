Börse Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen

SDAX-Kursentwicklung

02.11.26 12:25 Uhr

Der SDAX verzeichnet am Montagmittag Kursanstiege.

Am Montag verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,77 Prozent auf 18.195,80 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,364 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 18.070,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.056,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.216,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.061,63 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der SDAX mit 18.194,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 16.731,99 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,84 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,46 Prozent auf 73,40 EUR), Mutares (+ 4,39 Prozent auf 27,35 EUR), HelloFresh (+ 4,01 Prozent auf 2,80 EUR), OHB SE (+ 3,57 Prozent auf 232,00 EUR) und Basler (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,14 Prozent auf 1,11 EUR), TeamViewer (-2,74 Prozent auf 7,11 EUR), Hypoport SE (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 27,50 EUR) und Adtran Networks SE (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 416.686 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,097 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net