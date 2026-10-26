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Kursentwicklung im Fokus

Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus

Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.00 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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Adtran Networks SE
21.70 EUR 0.50 EUR 2.36 %
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ATOSS Software AG
88.10 EUR 0.30 EUR 0.34 %
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HAMBORNER REIT
4.16 EUR 0.06 EUR 1.34 %
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KSB SE & Co. KGaA Vz.
781.00 EUR 1.00 EUR 0.13 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.60 EUR 0.70 EUR 1.05 %
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Mutares
29.45 EUR 0.55 EUR 1.90 %
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OHB SE
226.50 EUR 21.50 EUR 10.49 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.70 EUR -0.16 EUR -5.53 %
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SAF-HOLLAND SE
20.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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SGL Carbon SE
4.88 EUR -0.08 EUR -1.51 %
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Shelly
64.20 EUR 0.20 EUR 0.31 %
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STO SE & Co. KGaA
104.60 EUR 4.00 EUR 3.98 %
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TeamViewer
7.63 EUR 0.23 EUR 3.11 %
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Indizes
SDAX
18,422.53 EUR 315.95 EUR 1.74 %
News | Analysen

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,76 Prozent aufwärts auf 18.425,43 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,262 Prozent stärker bei 18.154,09 Punkten in den Handel, nach 18.106,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.154,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.446,77 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18.124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.229,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit 17.371,36 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,16 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 9,42 Prozent auf 226,50 EUR), ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), STO SE (+ 4,92 Prozent auf 106,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,66 Prozent auf 21,25 EUR) und TeamViewer (+ 3,63 Prozent auf 7,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen pbb (-4,16 Prozent auf 2,72 EUR), SGL Carbon SE (-0,51 Prozent auf 4,87 EUR), Shelly (-0,46 Prozent auf 65,00 EUR), Adtran Networks SE (-0,46 Prozent auf 21,70 EUR) und KSB SE (-0,38 Prozent auf 786,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 448.946 Aktien gehandelt. Mit 5,107 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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