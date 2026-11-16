Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,89 Prozent aufwärts auf 17.896,11 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,502 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,243 Prozent stärker bei 17.780,64 Punkten in den Handel, nach 17.737,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17.753,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.897,96 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 18.198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.633,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SDAX mit 16.148,75 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,11 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,34 Prozent auf 48,58 EUR), pbb (+ 4,64 Prozent auf 2,71 EUR), grenke (+ 4,55 Prozent auf 12,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,55 Prozent auf 77,05 EUR) und INDUS (+ 2,93 Prozent auf 35,15 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Dürr (-2,32 Prozent auf 16,02 EUR), Medios (-2,21 Prozent auf 10,64 EUR), Sixt SE St (-1,56 Prozent auf 72,35 EUR), SGL Carbon SE (-1,55 Prozent auf 4,75 EUR) und CANCOM SE (-1,45 Prozent auf 20,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 237.427 Aktien gehandelt. Mit 5,213 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net