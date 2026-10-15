Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

SDAX aktuell

15.10.26 15:58 Uhr

Der SDAX verbucht derzeit Verluste.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 1,58 Prozent tiefer bei 17.888,54 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 18.120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18.176,53 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18.127,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.839,31 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.127,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.262,13 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 16.874,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 3,01 Prozent auf 3,01 EUR), Hypoport SE (+ 2,79 Prozent auf 71,85 EUR), Fielmann (+ 2,70 Prozent auf 38,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,70 Prozent auf 74,15 EUR) und pbb (+ 2,44 Prozent auf 3,02 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Drägerwerk (-15,95 Prozent auf 98,00 EUR), Basler (-8,95 Prozent auf 20,35 EUR), SFC Energy (-8,69 Prozent auf 18,08 EUR), PVA TePla (-8,56 Prozent auf 28,86 EUR) und LPKF Laser Electronics (-8,46 Prozent auf 11,90 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 925.239 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5,023 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net