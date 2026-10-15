DAX 25.289 -0,0%ESt50 6.144 -0,7%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,80 -0,7%Nas 26.554 -0,5%Bitcoin 72.504 -0,5%Euro 1,1210 +0,5%Öl 105,3 -0,7%Gold 4.155 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX aktuell

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Der SDAX verbucht derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.15 EUR -0.30 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Basler AG
21.05 EUR -1.60 EUR -7.06 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
111.00 EUR 6.60 EUR 6.32 %
Charts | News | Analysen
Fielmann AG
37.45 EUR 0.85 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.09 EUR 0.02 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.98 EUR 0.06 EUR 1.88 %
Charts | News | Analysen
Hypoport SE
71.90 EUR 2.10 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.70 EUR 0.50 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
11.90 EUR -0.90 EUR -7.03 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.30 EUR -0.30 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.99 EUR 0.01 EUR 0.27 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
29.26 EUR -1.14 EUR -3.75 %
Charts | News | Analysen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74.15 EUR 2.95 EUR 4.14 %
Charts | News | Analysen
SFC Energy AG
19.04 EUR -0.90 EUR -4.51 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
17,895.64 EUR -280.89 EUR -1.55 %
News | Analysen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 1,58 Prozent tiefer bei 17.888,54 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 18.120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18.176,53 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18.127,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.839,31 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.127,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.262,13 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 16.874,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 3,01 Prozent auf 3,01 EUR), Hypoport SE (+ 2,79 Prozent auf 71,85 EUR), Fielmann (+ 2,70 Prozent auf 38,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,70 Prozent auf 74,15 EUR) und pbb (+ 2,44 Prozent auf 3,02 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Drägerwerk (-15,95 Prozent auf 98,00 EUR), Basler (-8,95 Prozent auf 20,35 EUR), SFC Energy (-8,69 Prozent auf 18,08 EUR), PVA TePla (-8,56 Prozent auf 28,86 EUR) und LPKF Laser Electronics (-8,46 Prozent auf 11,90 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 925.239 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5,023 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

Werbung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.