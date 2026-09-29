Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

SDAX im Fokus

29.09.26 17:57 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,64 Prozent stärker bei 18.366,20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 92,082 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 18.258,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.248,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.258,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.458,21 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.995,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17.927,03 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 16.872,76 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,82 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Bei 15.733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,62 Prozent auf 15,75 EUR), PVA TePla (+ 5,39 Prozent auf 31,66 EUR), Südzucker (+ 5,26 Prozent auf 13,20 EUR), Basler (+ 5,26 Prozent auf 24,00 EUR) und INDUS (+ 5,21 Prozent auf 41,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,59 Prozent auf 28,40 EUR), OHB SE (-4,58 Prozent auf 179,00 EUR), HelloFresh (-4,25 Prozent auf 2,30 EUR), Drägerwerk (-3,70 Prozent auf 119,80 EUR) und Ottobock (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1.458.649 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,264 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net