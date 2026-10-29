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SDAX-Entwicklung

Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

In Frankfurt standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
21.55 EUR 0.15 EUR 0.70 %
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Befesa
37.05 EUR 0.60 EUR 1.65 %
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HAMBORNER REIT
4.00 EUR -0.04 EUR -0.87 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.19 EUR -0.13 EUR -9.86 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.90 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.55 EUR -1.50 EUR -12.45 %
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Mutares
28.10 EUR -0.55 EUR -1.92 %
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NORMA Group SE
15.06 EUR -0.10 EUR -0.66 %
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OHB SE
245.50 EUR -15.00 EUR -5.76 %
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PVA TePla AG
31.76 EUR 1.98 EUR 6.65 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
76.70 EUR -1.50 EUR -1.92 %
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SGL Carbon SE
4.92 EUR 0.12 EUR 2.61 %
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Indizes
SDAX
18,418.50 EUR -4.19 EUR -0.02 %
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Letztendlich ging der SDAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18.420,41 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,582 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 18.379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18.422,69 Punkten am Vortag.

Bei 18.466,13 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.286,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.379,10 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 18.564,98 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 16.871,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,13 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 13,19 Prozent auf 24,45 EUR), SGL Carbon SE (+ 9,35 Prozent auf 5,44 EUR), Befesa (+ 6,74 Prozent auf 37,20 EUR), PVA TePla (+ 3,87 Prozent auf 32,20 EUR) und NORMA Group SE (+ 3,43 Prozent auf 15,66 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberger Druckmaschinen (-11,03 Prozent auf 1,19 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,25 Prozent auf 74,30 EUR), OHB SE (-6,15 Prozent auf 244,00 EUR), Mutares (-4,60 Prozent auf 26,95 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,86 Prozent auf 11,20 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.729.213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,399 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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