SDAX-Performance im Fokus

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,84 Prozent aufwärts auf 17.525,44 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87,456 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,410 Prozent fester bei 17.450,11 Punkten, nach 17.378,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17.450,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17.541,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,44 Prozent nach unten. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 19.10.2026, mit 18.210,22 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 18.534,04 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 15.955,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,978 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Medios (+ 6,38 Prozent auf 11,00 EUR), OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 179,80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,31 Prozent auf 8,72 EUR), SMA Solar (+ 4,09 Prozent auf 47,30 EUR) und Basler (+ 3,59 Prozent auf 24,50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Wacker Neuson SE (-1,23 Prozent auf 20,10 EUR), HORNBACH (-1,07 Prozent auf 92,70 EUR), Grand City Properties (-1,04 Prozent auf 7,61 EUR), HelloFresh (-0,90 Prozent auf 2,98 EUR) und Springer Nature (-0,87 Prozent auf 22,80 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 147.304 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,192 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net